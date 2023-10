Les cernes d'arbres anciens révèlent des indices sur une éruption solaire massive

Les chercheurs ont trouvé des preuves de la plus grande éruption solaire de l’histoire en étudiant d’anciens cernes d’arbres semi-fossilisés provenant d’une forêt du sud des Alpes françaises. En analysant les cernes des arbres et en mesurant la quantité de carbone 14, les chercheurs ont découvert une anomalie importante : un pic de carbone 14 sur un an survenu il y a 14,300 XNUMX ans. Cette anomalie a également été observée dans des carottes de glace prélevées au Groenland, qui ont montré un pic d'un isotope radioactif du béryllium au cours de la même période. La seule explication connue de l’augmentation soudaine des éléments radioactifs est une éruption solaire, mais elle prend des proportions véritablement épiques.

Des éruptions solaires de cette ampleur n’ont jamais été observées, car notre historique d’activité solaire est relativement court. En étudiant les cernes des arbres et les échantillons de carottes de glace, les scientifiques peuvent mieux comprendre le comportement du Soleil dans le passé. Il est essentiel de comprendre le comportement passé du Soleil pour prédire avec précision et se préparer aux futures tempêtes solaires.

L’éruption solaire la plus puissante enregistrée s’est produite en 1859, connue sous le nom d’événement de Carrington. Cet événement a rendu visibles des aurores jusqu'à Cuba, et des opérateurs télégraphiques ont signalé avoir reçu des décharges électriques en raison des énergies électromagnétiques extrêmes produites par la tempête. L’éruption solaire d’il y a 14,300 14 ans devait être au moins dix fois plus puissante pour générer la quantité enregistrée de carbone XNUMX.

Des tempêtes solaires extrêmes comme celles-ci peuvent avoir des effets catastrophiques sur Terre. Ils peuvent endommager les transformateurs des réseaux électriques, provoquant des pannes prolongées. Les satellites utilisés pour la navigation et la communication peuvent également être endommagés de manière permanente. De plus, les astronautes risquent d’être gravement exposés aux radiations lors de tels événements.

En étudiant les cernes des arbres anciens et en comprenant l’histoire des éruptions solaires, les scientifiques peuvent mieux prédire quand la prochaine tempête est susceptible de se produire et se préparer à ses impacts potentiels. La découverte de la plus grande éruption solaire de l’histoire souligne l’importance de poursuivre les recherches dans ce domaine pour protéger notre technologie et nos infrastructures des futures tempêtes solaires.

Sources:

– Étude d’Edouard Bard, Professeur d’évolution du climat et des océans, Collège de France et CEREGE

– Étude co-écrite par Tim Heaton, professeur de statistiques appliquées, Université de Leeds