Un énorme fossile d'araignée à trappe découvert en Australie

Des scientifiques ont fait une découverte importante en Australie, mettant au jour le fossile massif d'une araignée à trappe. Cette découverte met en lumière l’histoire et les schémas d’extinction de ces anciens arachnides dans la région. Le fossile a été trouvé dans les plateaux centraux de la Nouvelle-Galles du Sud et constitue le deuxième plus grand fossile d'araignée jamais découvert.

L'araignée, nommée Megamonodontium mccluskyi, est plus de cinq fois la taille de ses parents modernes. Cette découverte est particulièrement importante car les archives fossiles des araignées australiennes sont maigres. En fait, une seule autre araignée mygalomorphe fossile a été trouvée en Australie. La rareté de ces fossiles a rendu difficile pour les scientifiques de comprendre l’histoire évolutive de ce groupe d’araignées.

Matthew McCurry, paléontologue à l'UNSW, a expliqué l'importance de cette découverte. Il a déclaré que seuls quatre fossiles d’araignées avaient été découverts auparavant en Australie. Le nouveau fossile fournit des informations précieuses sur l’extinction des araignées et comble une lacune dans notre compréhension. Le parent vivant le plus proche de ce fossile se trouve maintenant dans les forêts humides allant de Singapour à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela suggère que le groupe habitait autrefois des environnements similaires en Australie continentale, mais qu'il a disparu à mesure que le pays devenait plus aride.

Megamonodontium mccluskyi ressemble aux araignées trappes à pattes en brosse que l'on trouve actuellement dans l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud. On estime que le fossile a entre 11 et 16 millions d'années. L'araignée fossilisée doit son nom au Dr Simon McClusky, le scientifique qui a fait la découverte. Cette découverte est le résultat des efforts de collaboration des scientifiques de l'ANU, de l'UC et de l'UNSW.

Le fossile revêt une importance mondiale car il s’agit non seulement de la plus grande araignée fossilisée trouvée en Australie, mais également du premier fossile de la famille des Barychelidae découvert dans le monde. Les araignées-trappes à pieds brossés constituent un groupe diversifié d'araignées, et l'Australie abrite actuellement 10 genres de ces araignées. Cependant, ils ne deviennent pas souvent des fossiles en raison de leur comportement fouisseur.

Le fossile fait désormais partie de la collection de paléontologie du Musée australien, permettant ainsi de poursuivre les recherches sur les arachnides anciens. Il est intéressant de noter que le site de découverte, McGraths Flat, près de Gulgong, était également l'endroit où une nouvelle araignée sauteuse fossilisée a été récemment trouvée. Cette découverte ouvre des possibilités pour davantage d’études sur les araignées préhistoriques dans la région.

