Un poisson préhistorique donne un aperçu de l'évolution du crâne

By

Une nouvelle étude publiée dans Nature a révélé qu'un poisson fossile vieux de 455 millions d'années, Eriptychius americanus, a fourni des informations importantes sur l'évolution des crânes de vertébrés. Des chercheurs de l'Université de Birmingham, du Naturalis Biodiversity Center et du Natural History Museum ont utilisé la tomodensitométrie pour recréer une représentation 3D détaillée du crâne du poisson. C'est la première fois qu'une reconstruction aussi complète est réalisée sur ce spécimen, collecté dans les années 1940 et conservé au Field Museum of Natural History.

L’étude a révélé qu’Eriptychius avait une structure crânienne unique, différente de celle de tous les vertébrés observés précédemment. Plutôt que d’avoir une structure osseuse ou cartilagineuse solide entourant le cerveau, ce poisson avait des cartilages séparés et indépendants protégeant son cerveau. Cette découverte suggère que l'évolution des structures permettant de séparer le cerveau des autres parties de la tête pourrait provenir d'Eriptychius.

Le Dr Ivan Sansom, l'auteur principal de l'étude, a expliqué l'importance de ces découvertes : « Ce sont des résultats extrêmement passionnants qui pourraient révéler l'histoire évolutive précoce de la façon dont les vertébrés primitifs protégeaient leur cerveau. » Il a également souligné l’importance d’étudier les collections des musées et d’appliquer de nouvelles techniques pour découvrir de nouvelles connaissances sur les organismes anciens.

Le Dr Richard Dearden, auteur principal de l'étude, a souligné comment les techniques d'imagerie modernes ont permis aux chercheurs de découvrir la préservation unique de la tête du poisson, comblant ainsi une lacune majeure dans notre compréhension de l'évolution du crâne. Ces connaissances ont des implications pour la compréhension de l’évolution du crâne chez tous les vertébrés, y compris les humains.

Cette étude met en valeur l’intérêt de l’utilisation de techniques d’imagerie avancées pour analyser les fossiles et mieux comprendre les espèces disparues. Il souligne également l'importance des collections des musées dans la fourniture de spécimens précieux pour la recherche scientifique.

Sources:

– Richard Dearden, et coll. Le plus ancien neurocrâne vertébré conservé en trois dimensions, Nature (2023).

- Université de Birmingham

Citation:

Un poisson préhistorique comble un écart de 100 millions d’années dans l’évolution du crâne (2023 septembre 20). Récupéré le 20 septembre 2023 sur Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html