Un poisson fossile ancien offre un nouvel aperçu de l'évolution des crânes de vertébrés

Un poisson fossile vieux de 455 millions d'années a offert aux chercheurs une nouvelle perspective sur la façon dont les vertébrés ont évolué pour protéger leur cerveau, selon une étude publiée dans Nature. Le spécimen en question est Eriptychius americanus, un ancien poisson sans mâchoire découvert dans le Colorado, aux États-Unis. Les chercheurs de l'Université de Birmingham, du Naturalis Biodiversity Centre de Leiden, aux Pays-Bas, et du Musée d'histoire naturelle, ont utilisé la tomodensitométrie pour créer une représentation 3D détaillée du crâne du poisson.

Cette étude est la première à recréer de manière exhaustive le crâne d'Eriptychius, collecté dans les années 1940, initialement décrit dans les années 1960, et actuellement conservé au Field Museum of Natural History de Chicago. La recherche financée par le Leverhulme Trust a révélé qu'Eriptychius avait des cartilages séparés et indépendants entourant le cerveau, contrairement aux espèces ultérieures qui avaient une cage de cartilage entièrement liée. Cela suggère que l'évolution précoce des structures visant à séparer le cerveau des autres parties de la tête pourrait avoir commencé avec Eriptychius.

Le Dr Ivan Sansom, maître de conférences en paléobiologie à l'Université de Birmingham et auteur principal de l'étude, a exprimé son enthousiasme face aux résultats, déclarant qu'ils pourraient révéler l'histoire évolutive précoce de la façon dont les vertébrés primitifs protégeaient leur cerveau. Le Dr Richard Dearden, auteur principal de l'étude et chercheur postdoctoral au Naturalis Biodiversity Centre, a souligné l'importance de la découverte, affirmant qu'elle comble une lacune majeure dans la compréhension de l'évolution du crâne chez tous les vertébrés, y compris les humains.

Cette étude met en évidence l’importance des collections muséales et l’application de nouvelles techniques d’imagerie dans l’étude de spécimens anciens. En utilisant la tomodensitométrie, les scientifiques ont pu découvrir de nouvelles informations sur l’évolution des crânes de vertébrés. Les résultats fournissent des informations précieuses sur les premiers stades de la protection cérébrale chez les vertébrés primitifs et contribuent à notre compréhension de l’histoire évolutive de cette caractéristique anatomique cruciale.

