L'apprentissage automatique permet de prédire les réactions cellulaires individuelles aux traitements

By

Des experts de l'ETH Zurich, de l'Université de Zurich et de l'hôpital universitaire de Zurich ont développé une approche d'apprentissage automatique appelée CellOT qui peut prédire comment les cellules individuelles réagiront à des traitements spécifiques. Cette méthode innovante laisse espérer des diagnostics et des thérapies plus précis.

Dans la lutte contre le cancer, il est crucial de comprendre le comportement des cellules individuelles face à un médicament. La nouvelle approche d’apprentissage automatique permet une compréhension fine des changements cellulaires et des effets des médicaments, surpassant les méthodes précédentes en termes de précision et de nuances.

Traditionnellement, l’effet d’un médicament n’est connu que comme une moyenne statistique d’une population cellulaire plus importante. Cependant, cette approche peut ne pas détecter certaines cellules tumorales qui survivent au médicament en raison de leur nature ou de leurs résistances acquises. La méthode CellOT reconnaît les réactions distinctes que chaque cellule peut avoir face à un médicament au sein d’une population plus large, permettant ainsi des traitements contre le cancer plus efficaces.

En comprenant comment chaque cellule réagit à des perturbations telles que des médicaments, CellOT peut décrire et prédire la sensibilité ou la résistance de cellules individuelles. Ces connaissances sont cruciales pour développer de nouvelles approches et stratégies de traitement.

Les chercheurs ont démontré que la méthode CellOT fonctionne non seulement sur les cellules cancéreuses mais également sur d’autres cellules pathogènes, comme dans le cas du lupus érythémateux, une maladie auto-immune.

Une innovation clé de CellOT est la capacité de faire des prédictions. La méthode d’apprentissage automatique peut évaluer les données de mesure cellulaire existantes et prédire comment les cellules individuelles réagiront à des perturbations qui n’ont pas encore été mesurées en laboratoire. Cela permet des traitements plus ciblés et personnalisés.

Dans l’ensemble, la méthode CellOT ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre et prédire les réactions cellulaires individuelles aux traitements, offrant ainsi l’espoir d’améliorer les diagnostics et les traitements à l’avenir.

Source : Méthodes Nature (2023) | DOI : 10.1038/s41592-023-01969-x