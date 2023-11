Un changement de paradigme dans la restauration : adopter le rôle des herbivores

Dans la poursuite de la restauration des écosystèmes dégradés grâce à la revégétalisation, une étude révolutionnaire révèle un oubli critique dans la plupart des projets de restauration : l’incapacité à gérer les herbivores herbivores. L'enquête, analysant près de 2,600 XNUMX efforts de restauration dans divers écosystèmes, souligne le besoin urgent de répondre à la menace que représentent les herbivores pour les jeunes plantes.

La vulnérabilité des jeunes plantes aux herbivores ne peut être ignorée. Ces plantes sont comme des friandises irrésistibles pour les brouteurs, ce qui entraîne souvent leur destruction. Le professeur Brian Silliman, expert en biologie de la conservation marine à l'Université Duke, souligne l'importance de protéger les plantes dès leurs premiers stades. Ne pas le faire entrave non seulement les efforts de restauration, mais entraîne également des coûts plus élevés.

La recherche indique que l’exclusion ou le contrôle temporaire des herbivores peut considérablement accélérer la restauration, améliorer les résultats et réduire les coûts. L'introduction de prédateurs pour contrôler les populations d'herbivores ou l'installation de barrières jusqu'à ce que les plantations soient établies et moins vulnérables peuvent augmenter la repousse des plantes de 89 % en moyenne. Cette vision appelle à un changement de paradigme dans les pratiques de restauration.

L'étude, dirigée par Qiang He de l'Université de Fudan et Changlin Xu, attire l'attention sur l'urgence de résoudre ce problème, en particulier dans les régions plus chaudes et plus sèches où l'impact des herbivores est le plus prononcé. Le déclin des prédateurs supérieurs, tels que les loups, les lions et les requins, qui contrôlaient historiquement les populations d'herbivores, contribue à accroître la pression de pâturage et inhibe l'expansion de la végétation.

Les chercheurs proposent d'adopter la prédation naturelle comme méthode rentable et efficace pour améliorer la diversité végétale et la récupération des écosystèmes. Le professeur Silliman compare cette approche à une « nouvelle astuce de jardinage » susceptible de doubler les rendements de la végétation. Une fois les plantes établies, les herbivores jouent un rôle crucial dans le maintien de la diversité et du fonctionnement des écosystèmes végétaux.

Cette nouvelle vision de la restauration des écosystèmes appelle à une réévaluation des méthodes actuelles et à une approche plus holistique prenant en compte les prédateurs et les proies. En autorisant davantage de prédateurs dans les écosystèmes ou en restaurant leurs populations, nous pouvons encourager la croissance de la végétation et atténuer efficacement les défis posés par les méthodes de restauration conventionnelles. Il est temps d’accepter le rôle des herbivores dans le processus de restauration.

QFP

Pourquoi la gestion des herbivores est-elle importante dans les projets de restauration ?

La gestion des herbivores est cruciale dans les projets de restauration car ils constituent une menace importante pour les jeunes plantes. L’incapacité à contrôler les herbivores peut entraîner la destruction de ces plantes, entravant les efforts de restauration et entraînant des coûts plus élevés.

Comment gérer les herbivores dans les projets de restauration ?

Les herbivores peuvent être gérés dans le cadre de projets de restauration en introduisant des prédateurs pour contrôler les populations d'herbivores ou en installant des barrières jusqu'à ce que les plantations soient établies et moins vulnérables. Ces mesures peuvent considérablement accélérer la restauration, améliorer les résultats et réduire les coûts.

Quel est le rôle des herbivores une fois les plantes établies ?

Une fois les plantes établies, les herbivores jouent un rôle crucial dans le maintien de la diversité et du fonctionnement des écosystèmes végétaux. Ils contribuent à la santé globale et à l’équilibre de l’écosystème, assurant la pérennité des populations végétales.