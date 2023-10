Modèles de précipitations et diversité des mammifères : une fenêtre sur la stabilité des écosystèmes

Les scientifiques cherchent depuis longtemps à démêler le réseau complexe de facteurs qui contribuent à la biodiversité, et une étude récente met en lumière un élément jusqu’alors négligé : les régimes de précipitations. De manière inattendue, des chercheurs ont découvert que les régions présentant une variabilité saisonnière des précipitations, mais sans événements météorologiques extrêmes, abritent les plus hauts niveaux de diversité de mammifères. Cette idée remet en question l’idée reçue selon laquelle les précipitations totales sont le principal moteur de la richesse en espèces.

L'auteur principal Jaron Adkins, écologiste à l'Université d'État de l'Utah, précise que l'accent n'est pas mis sur la quantité totale de pluie, mais plutôt sur la variation au fil des saisons. Par exemple, alors que des endroits comme l’Utah et la forêt amazonienne connaissent des précipitations constantes tout au long de l’année, d’autres régions comme le sud de la Californie connaissent une variabilité substantielle, la majorité des précipitations se produisant entre décembre et mars.

Les résultats répartissent non seulement la répartition des prédateurs carnivores, des herbivores et des omnivores entre différents climats, mais soulignent également l’importance des précipitations et de la croissance des plantes dans l’élaboration de ces tendances. Plus précisément, il a été observé que les prédateurs et les herbivores privilégient les régions à précipitations modérées, évitant ainsi les environnements excessivement humides et arides. Pendant ce temps, les omnivores prospèrent dans les zones caractérisées par des climats stables.

Il est intéressant de noter que l’étude a également révélé que la croissance des plantes, dont on pourrait supposer qu’elle profite principalement aux herbivores, a un impact plus important sur les carnivores. Cette découverte souligne l’importance d’une chaîne alimentaire équilibrée et met l’accent sur l’intégrité structurelle d’écosystèmes entiers.

Les implications de ces découvertes sont importantes, compte tenu du déclin alarmant de la diversité animale provoqué par la perte d’habitat et le changement climatique. En acquérant une meilleure compréhension des facteurs qui déterminent la biodiversité, les scientifiques peuvent améliorer leur capacité à prédire et à gérer les conditions futures des animaux dans le monde entier. La diversité animale fonctionne comme un indicateur précoce de la stabilité des écosystèmes, et la découverte des mécanismes écologiques à l’origine de la richesse en espèces offre des informations cruciales pour les efforts de conservation.

