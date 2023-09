Une enquête pré-pilote révèle des dizaines de galaxies ultra-diffuses candidates

By

Une étude récente menée par des astronomes de l'Université d'Australie occidentale et d'autres institutions a examiné 78 galaxies ultra-diffuses (UDG) potentielles dans le supergroupe d'Eridanus à l'aide des données de l'enquête pré-pilote WALLABY. Les galaxies ultra-diffuses se caractérisent par leur densité exceptionnellement faible, certaines étant aussi grandes que la Voie lactée mais ne possédant qu'environ 1 % de ses étoiles. Les chercheurs ont cherché à comprendre pourquoi ces galaxies faibles mais grandes ne sont pas déchirées par les forces de marée de leurs amas hôtes.

L'enquête WALLABY, qui fait partie de l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), se concentre sur l'observation de l'hydrogène neutre (HI) dans l'univers local. Dans cette étude pré-pilote, l’équipe a analysé les données des SMUDGes (mesure systématique des galaxies ultra-diffuses) pour étudier les candidats UDG du supergroupe Eridanus, qui consiste en des groupes de galaxies qui pourraient éventuellement fusionner pour former un amas.

En examinant les propriétés physiques et les caractéristiques de 78 candidats UDG du catalogue SMUDGes, les chercheurs ont identifié six d'entre eux comme des UDG possibles, tandis que les autres ont été classés comme galaxies naines à faible luminosité de surface (LSB). La plupart des galaxies de l’échantillon avaient des rayons effectifs inférieurs à 4,900 100 années-lumière, étaient de faible masse (moins de XNUMX millions de masses solaires) et étaient principalement de couleur rouge.

L’une des principales conclusions est que l’hydrogène neutre n’a été détecté que dans une seule des galaxies étudiées, ce qui indique un taux de détection plus faible de l’HI dans les UDG. Les chercheurs ont proposé qu'environ 22 détections d'hydrogène neutre soient attendues dans l'enquête WALLABY complète, avec une probabilité plus élevée dans des environnements de groupe isolés et lâches.

L'étude a également exploré si le décapage par marée ou par pression dynamique pourrait expliquer la formation d'UDG dans le supergroupe Eridanus. Les chercheurs ont identifié un UDG potentiel qui pourrait s'être formé par réchauffement ou interaction des marées, mais ont conclu qu'il s'agissait probablement d'un UDG de fond plutôt que d'une partie du groupe Eridanus.

Des investigations plus approfondies sur les UDG sont nécessaires pour découvrir les mécanismes à l’origine de leur formation et faire la lumière sur leur nature énigmatique.

