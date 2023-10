Un nouveau paradigme de vie moderne à Dapoli : le village d'Indradhanu

PPROM Developers, une société immobilière réputée, a récemment lancé Indradhanu Village, le plus grand projet de township de bungalows dans la paisible ville de Dapoli, Maharashtra. Avec une superficie spacieuse de 12.5 acres, Indradhanu Village vise à redéfinir la vie moderne en alliant harmonieusement les commodités urbaines à la tranquillité de la nature.

Conçu pour offrir aux résidents un style de vie confortable et luxueux dans un environnement paisible, Indradhanu Village propose une variété de bungalows 1, 2 et 3 BHK au design élégant. Chaque bungalow est soigneusement créé, comprenant des pièces spacieuses et de magnifiques espaces de jardin qui maximisent la lumière naturelle et la ventilation.

Niché au milieu d'une verdure luxuriante et de paysages méticuleusement entretenus, le village d'Indradhanu est un havre de paix loin de l'agitation de la vie urbaine. Le canton est équipé d'un club-house, d'une piscine, d'un gymnase et d'une aire de jeux dédiée aux enfants, permettant aux résidents de participer à des activités récréatives au sein de leur communauté.

La sécurité est une priorité absolue dans le village d'Indradhanu, avec une communauté fermée et sécurisée qui assure une sécurité 24h/7 et XNUMXj/XNUMX et une surveillance CCTV. De plus, la commune adhère aux principes de Vastu, favorisant la positivité et l'harmonie au sein des foyers.

Indradhanu Village va au-delà de la simple fourniture de logements, offrant une gamme impressionnante de commodités qui améliorent la vie des résidents. La commune dispose d'installations de bien-être telles qu'un kiosque et une salle de sport ouverte pour la détente et le bien-être. Il assure également la sécurité et la tranquillité d'esprit grâce à des services d'ambulance et à une trousse de premiers soins bien équipée. Pour ceux qui mènent une vie active, il y a une piste de jogging sur place. La commodité est également une priorité, avec des commodités quotidiennes conçues pour le confort des résidents.

Ar. Sandeep Naresh Joshi, directeur et fondateur du groupe d'entreprises PPROM, considère le village d'Indradhanu comme une expérience de vie dynamique. Il souligne l'attention particulière portée à chaque détail de la conception, garantissant ainsi aux résidents un style de vie harmonieux et coloré.

Alors que Dapoli continue d'attirer les personnes à la recherche d'un style de vie paisible, le village d'Indradhanu apparaît comme le premier choix pour ceux qui cherchent à vivre dans ce paradis tranquille. Avec ses vastes paysages, sa conception réfléchie, ses équipements modernes et son engagement envers le bien-être des résidents, Indradhanu Village établit une nouvelle norme en matière de vie résidentielle à Dapoli.

