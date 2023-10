Batteries zinc-air : l'avenir du stockage d'énergie

À mesure que notre dépendance aux batteries augmente, le besoin de solutions durables et de meilleure qualité augmente également. Des chercheurs de l’Université Edith Cowan ont développé une nouvelle batterie zinc-air bon marché, sûre et très efficace. Les batteries au zinc ont été remplacées par des batteries au lithium-ion dans les années 1990, mais elles font désormais leur retour en raison de leur prix abordable et de leurs avantages en matière de sécurité.

Par rapport aux batteries lithium-ion, les batteries zinc-air peuvent stocker plus d'énergie et sont moins sujettes à la surchauffe et à l'incendie. Le Dr Muhammad Rizwan Azhar, ingénieur chimiste de l'ECU, explique que les nouvelles piles zinc-air sont rechargeables, contrairement aux anciennes piles primaires au zinc qui étaient jetables. Cette nouvelle génération de batteries a le potentiel de révolutionner le stockage d’énergie.

L'Australie est bien placée pour produire des batteries zinc-air, car le pays est le plus grand producteur mondial de zinc et de lithium. L'équipe d'ECU a travaillé au développement d'une batterie zinc-air efficace qui puisse rivaliser avec la capacité de stockage d'énergie des batteries au lithium.

Si les batteries rechargeables sont plus respectueuses de l’environnement, elles sont également plus complexes en raison des réactions chimiques supplémentaires impliquées. Cependant, les batteries zinc-air ont l’avantage de stocker environ 500 wattheures par kilogramme, soit près de trois fois plus que les batteries lithium-ion et dix fois plus que les batteries plomb-acide.

Les chercheurs de l'ECU ont amélioré la conception de la batterie en combinant différentes structures chimiques et en les superposant. La première structure, connue sous le nom de ZIF-67, est un réseau conducteur qui fournit des électrons à l'oxygène. La couche externe, composée de cobalt, de nickel, de fer et d'oxygène, complète la première structure et permet à la batterie de fournir efficacement 1.48 volts, équivalent à une pile AA ou AAA.

Les fabricants peuvent relier plusieurs cellules de batterie pour fournir une tension plus élevée afin d’alimenter des appareils plus gros. Les batteries zinc-air ne remplaceront pas entièrement les batteries au lithium, mais elles peuvent contribuer à réduire la demande mondiale de lithium, qui est une ressource limitée.

Les chercheurs de l'ECU appellent désormais à une collaboration industrielle pour augmenter la production et faire de l'Australie un leader mondial dans la production de batteries zinc-air, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de ressources limitées et faisant progresser les solutions de stockage d'énergie durable.

Définitions:

Batterie zinc-air : type de batterie qui utilise le zinc comme anode et l'oxygène de l'air comme cathode pour générer de l'énergie électrique.

Batterie lithium-ion : batterie rechargeable qui utilise des ions lithium pour se déplacer entre la cathode et l'anode pendant la charge et la décharge.

Batterie au plomb : type de batterie rechargeable qui utilise une réaction chimique entre le plomb, le dioxyde de plomb et l'acide sulfurique pour générer de l'énergie électrique.

