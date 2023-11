Les vents solaires devraient déclencher une autre tempête solaire

Une nouvelle tempête solaire pourrait se profiler à l’horizon, et cette fois, elle ne sera pas causée par des éjections de masse coronale (CME). Au lieu de cela, les vents solaires rapides devraient en être la cause. Cela fait suite à une récente vague d’activité solaire qui a déjà provoqué une tempête de classe G3 et une tempête de classe G1 en l’espace d’une semaine.

Alors qu'une fissure dans les champs magnétiques terrestres avait provoqué la tempête précédente du 28 octobre, la perturbation à venir devrait résulter d'un bombardement de vents solaires. Selon un rapport de SpaceWeather, la Terre entrera dans un courant de vent solaire rapide, provenant d'un trou au sud de l'atmosphère solaire, ce qui entraînera la possibilité de tempêtes géomagnétiques mineures de classe G1 les 8 et 9 novembre.

La tempête attendue de classe G1 suscite des inquiétudes auprès de divers groupes tels que les marins, les aviateurs, les pilotes de drones et les opérateurs radioamateurs, car elle peut potentiellement interférer avec les ondes radio et déclencher des aurores. Cependant, l’impact des tempêtes solaires peut s’étendre bien au-delà de ces perturbations immédiates. Dans les cas plus graves, ils peuvent perturber les réseaux GPS et mobiles, entraver la connectivité Internet, endommager les satellites, provoquer des pannes du réseau électrique et même compromettre l’électronique au sol.

Comprendre et surveiller l’activité solaire est crucial pour atténuer les effets de telles tempêtes. L'Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA, équipé d'une gamme d'instruments, observe le Soleil depuis 2010. Ces instruments, dont l'Imageur héliosismique et magnétique (HMI), l'Expérience de variabilité ultraviolette extrême (EVE) et l'Imagerie atmosphérique Assembly (AIA), rassemble des données précieuses sur divers phénomènes solaires, offrant un aperçu du comportement du Soleil et aidant à prévoir et à se préparer aux tempêtes solaires.

Alors que nous nous préparons à la prochaine tempête solaire, il est essentiel de rester informé des perturbations potentielles et de prendre les précautions nécessaires pour protéger nos systèmes et infrastructures de communication.

QFP

Q : Qu’est-ce qui cause les tempêtes solaires ?

R : Les tempêtes solaires peuvent être causées par des éjections de masse coronale (CME) ou par des vents solaires rapides.

Q : Quelles sont les conséquences potentielles des tempêtes solaires ?

R : Les tempêtes solaires peuvent perturber les réseaux GPS et mobiles, entraver la connectivité Internet, endommager les satellites, déclencher des pannes du réseau électrique et compromettre l’électronique au sol.

Q : Comment les tempêtes solaires sont-elles surveillées ?

R : Des organisations telles que l'Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA utilisent des instruments tels que l'Imageur héliosismique et magnétique (HMI), l'Expérience de variabilité ultraviolette extrême (EVE) et l'Assemblée d'imagerie atmosphérique (AIA) pour observer et collecter des données sur les activités solaires. .

Q : Quelles précautions faut-il prendre lors d’une tempête solaire ?

R : Lors d'une tempête solaire, il est conseillé de rester informé des perturbations potentielles, de prendre les précautions nécessaires pour protéger les systèmes de communication et de suivre les directives fournies par les autorités compétentes.