Les astronomes s'inquiètent de l'impact des satellites Starlink de SpaceX sur la radioastronomie. Le Square Kilometer Array Observatory (SKAO) est en passe de devenir le radiotélescope le plus puissant du monde, mais le nombre croissant de constellations de satellites menace son efficacité. Starlink compte déjà plus de 4,600 42,000 satellites en orbite et prévoit d’en lancer jusqu’à XNUMX XNUMX supplémentaires. Ces satellites, ainsi que les futures constellations d’entreprises comme Amazon, provoquent une pollution lumineuse et interfèrent avec les observations au sol.

Les radioastronomes effectuant des tests préliminaires avec l'Engineering Development Array 2 (EDA2) en Australie occidentale ont découvert des résultats préoccupants. Les émissions des satellites Starlink étaient nettement plus lumineuses que les signaux astronomiques détectés par le SKAO. Deux types de contamination ont été identifiés : les signaux attendus entre les satellites et le sol et les émissions involontaires de l'électronique des satellites. Ces émissions interfèrent avec la détection des signaux provenant de l'aube cosmique, une époque critique dans l'histoire de l'univers.

Bien que SpaceX ne viole aucun accord international, le chevauchement entre les signaux Starlink et les signaux astronomiques rend l'étude de l'aube cosmique plus difficile. Les auteurs de l'étude soulignent la nécessité d'un dialogue entre les entreprises privées, les agences de réglementation et la communauté astronomique. L'astronomie ne devrait pas être marginalisée par les actions des entreprises privées, et des mesures doivent être prises pour équilibrer les besoins d'un accès mondial à Internet haut débit et la préservation des traditions astronomiques.

Alors que la radioastronomie sera confrontée à des difficultés croissantes à mesure que les constellations de satellites se développeront, il est crucial d’aborder l’impact sur les observations scientifiques. Des mesures doivent être prises dès maintenant pour garantir que la voix des astronomes soit entendue et que le développement de constellations de satellites se fasse avec soin et considération pour la préservation d'importantes recherches scientifiques.

Sources:

– Article : « Comment les satellites Starlink de SpaceX affectent la radioastronomie »

– arXiv.org : « Impacts des constellations satellites sur SKAO EDA2 »