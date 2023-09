Nerf Blaster Design tire 100 fléchettes par seconde

Résumé : Un passionné de bricolage a créé un blaster Nerf entièrement automatique capable de tirer 100 fléchettes par seconde, surpassant les jouets Nerf standards en termes de punch, de précision et de cadence de tir. La conception du blaster utilise des fléchettes mi-longueur, qui volent plus efficacement lorsqu'elles sont lancées par des blasters de grande puissance. Les fléchettes sont chargées dans un chargeur à tambour doté de curseurs qui les poussent dans les roues lorsque le tambour tourne. Atteindre une cadence de tir élevée était un défi, le créateur étant confronté à des difficultés telles que des fléchettes déchiquetées et des pièces volantes des chargeurs. Cependant, grâce à une conception itérative, le blaster fonctionne désormais sans problème, les fléchettes quittant le chargeur et s'envolant vers le bas à grande vitesse. Des vidéos montrant le blaster en action ont été partagées, démontrant la succession rapide de fléchettes tirées.

Pour les passionnés de Nerf à la recherche d'une expérience de tir améliorée, un concepteur bricoleur connu sous le nom de [3DprintedLife] a réussi à créer un blaster entièrement automatique qui va au-delà des limites des jouets Nerf standards. Cette conception innovante vise à atteindre une cadence de tir remarquable de 100 fléchettes par seconde tout en conservant un punch et une précision améliorés.

Pour atteindre les performances souhaitées, le blaster utilise des fléchettes demi-longueur, connues pour présenter de meilleures caractéristiques de vol lorsqu'elles sont lancées par des blasters de grande puissance. Ces fléchettes sont propulsées par des courroies entraînées par des moteurs puissants, similaires à la mécanique des blasters à roues. Les munitions sont chargées dans un chargeur à tambour équipé de curseurs qui poussent efficacement les fléchettes dans les roues tournantes.

Cependant, le processus permettant d’atteindre une cadence de tir de 100 fléchettes par seconde s’est avéré être un défi de taille. Le concepteur a rencontré des obstacles tels que des fléchettes déchiquetées et des magazines expulsant des pièces pendant le processus de construction. Grâce à des itérations assidues et à un perfectionnement de la conception, ces problèmes ont été progressivement surmontés. Le résultat est un blaster qui lance de manière fiable les fléchettes depuis le chargeur, les propulsant vers le bas à des vitesses impressionnantes.

Pour ceux qui souhaitent explorer les subtilités de la conception du blaster, les fichiers sont disponibles via OnShape. De plus, des vidéos ont été partagées démontrant les capacités de tir rapide du blaster, offrant aux téléspectateurs l'opportunité d'assister à l'impressionnante succession de fléchettes tirées.

D'autres conceptions et modifications des blasters Nerf ont déjà été vues, démontrant le dévouement et la créativité de la communauté des passionnés de Nerf.

