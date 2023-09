Les quartiers cosmiques des trous noirs supermassifs

By

En tant qu'astronome à l'Université de l'Arizona, l'un de mes principaux domaines d'étude est la croissance des trous noirs supermassifs. De la même manière que notre éducation nous façonne en tant qu’individus, l’environnement dans lequel réside un trou noir supermassif peut également avoir un impact sur sa croissance.

Chaque trou noir supermassif possède une maison, connue sous le nom de galaxie hôte, et un voisinage, constitué d'un groupe local d'autres galaxies. Ces trous noirs supermassifs se développent en consommant du gaz déjà présent dans leur galaxie hôte, devenant parfois des milliards de fois plus lourds que notre Soleil.

La physique théorique prédit qu’il faudra des milliards d’années pour que les trous noirs se transforment en quasars, qui sont des objets incroyablement brillants et puissants alimentés par des trous noirs. Cependant, les astronomes ont découvert que de nombreux quasars se sont formés dans un laps de temps beaucoup plus court, quelques centaines de millions d’années.

Ce phénomène fascinant de croissance plus rapide que prévu des trous noirs m’a amené à explorer l’espace entourant ces trous noirs. Je souhaite déterminer si les quasars les plus massifs se forment dans des régions densément peuplées abritant de nombreuses autres galaxies, ou s'ils peuvent atteindre des tailles énormes même dans les zones désolées de l'univers.

Un aspect que j’ai étudié concerne les protoamas de galaxies. Les protocoles sont des ensembles de galaxies qui ne se sont pas encore effondrées en un seul objet. Ils contiennent des centaines de galaxies et se caractérisent par des collisions de galaxies, des trous noirs en croissance et de grandes quantités de gaz qui finiront par donner naissance à de nouvelles étoiles.

Ces protoclusters se développent à un rythme beaucoup plus rapide qu’on ne le pensait initialement, présentant un autre casse-tête cosmique à résoudre pour les astronomes. Nous essayons de comprendre le lien entre l'évolution rapide des quasars et des protoclusters.

Pour examiner les protoamas, les astronomes ont besoin à la fois d’images et de spectres de chaque galaxie du protoamas. Les images fournissent des informations sur la forme, la taille et la couleur d'une galaxie, tandis que les spectres révèlent la distance entre la galaxie et la Terre en fonction de longueurs d'onde spécifiques de la lumière.

Le prochain télescope spatial James Webb améliorera considérablement notre capacité à étudier les protoclusters et les quasars. Ce télescope avancé nous permettra d’observer les galaxies et les trous noirs tels qu’ils sont apparus il y a des milliards d’années, donnant ainsi un aperçu de leur première évolution.

Un instrument particulier du télescope spatial James Webb, appelé spectrographe sans fente à grand champ, a révolutionné la recherche des voisinages galactiques. Il peut capturer simultanément les spectres de toutes les galaxies dans son champ de vision, permettant aux astronomes de cartographier des villes cosmiques entières en quelques heures seulement.

Plusieurs projets en cours utilisent le télescope spatial James Webb pour étudier les environnements quasars. Ces projets visent à observer les quasars et leurs galaxies voisines à une période d'environ 800 millions d'années après le Big Bang. En analysant la lumière émise par l'hydrogène et l'oxygène, les astronomes peuvent déterminer les emplacements 3D des galaxies par rapport aux quasars brillants.

L'équipe ASPIRE du Steward Observatory de l'Université de l'Arizona dirige l'un de ces projets. Ils ont déjà identifié un protoamas autour d'un quasar exceptionnellement brillant et l'ont confirmé avec les spectres de 12 galaxies. Une autre étude a découvert plus d'une centaine de galaxies à proximité du quasar le plus lumineux connu dans l'univers primitif, dont 24 se trouvant à proximité ou dans le voisinage du quasar.

Le spectrographe sans fente à grand champ du télescope spatial James Webb promet de nous fournir une vue sans précédent des environnements quasars, nous permettant de mieux comprendre les voisinages cosmiques dans lesquels résident les trous noirs supermassifs.

– Trou noir supermassif : un trou noir dont la masse est des millions ou des milliards de fois celle du Soleil.

– Quasar : un objet très brillant et puissant, alimenté par un trou noir supermassif en son centre.

– Galaxie hôte : la galaxie qui contient un trou noir supermassif.

– Protocluster : un ensemble de galaxies avant qu'elles ne s'effondrent en un seul objet.

– Spectres : répartition des longueurs d'onde émises ou absorbées par un objet, fournissant des informations essentielles sur les propriétés et la distance de l'objet.

– James Webb Space Telescope : un prochain télescope spatial qui sera lancé par la NASA, conçu pour étudier les premières galaxies et étoiles de l'univers.

