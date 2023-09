Si vous regardez le ciel nocturne par une soirée claire, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir les satellites Starlink. Starlink est un réseau satellite exploité par SpaceX qui vise à apporter un accès Internet à faible coût aux zones reculées et rurales du monde entier.

Contrairement à la croyance populaire, les lumières que nous voyons depuis ces satellites ne proviennent pas réellement des satellites eux-mêmes. Au lieu de cela, ce que nous voyons, ce sont les satellites qui réfléchissent la lumière du soleil, ce qui les rend brillants et visibles à l’œil nu.

Si vous souhaitez apercevoir ces satellites, mardi soir pourrait être votre opportunité. Selon le site Internet Starlink, il existe une possibilité d'un passage brillant de Starlink-105 vers 8h45 mardi. Cependant, il est important de noter que plusieurs facteurs comme les conditions météorologiques et le positionnement des satellites peuvent affecter la visibilité de ces cols.

Si vous souhaitez augmenter vos chances de repérer les satellites, il est recommandé de trouver un emplacement éloigné des lumières vives, comme des lampadaires ou des bâtiments, et de diriger votre regard vers le ciel nord-ouest.

Même si observer ces satellites peut être une expérience passionnante, il est important de respecter le ciel nocturne et de minimiser autant que possible la pollution lumineuse. Prendre le temps d’apprécier la merveille de l’innovation humaine et notre capacité à connecter même les coins les plus reculés du monde peut vraiment être une expérience d’humilité.

Sources:

– Site Starlink

– Space X