Fluorescence chez les mammifères : plus courante qu’on ne le pensait

De nouvelles recherches suggèrent que la propriété de fluorescence est beaucoup plus répandue chez les mammifères qu’on ne le pensait auparavant. Des études récentes ont décrit cette qualité lumineuse chez des marsupiaux australiens tels que les ornithorynques, les wombats, les diables de Tasmanie et les échidnés. Cependant, après avoir étudié 125 espèces différentes de mammifères, les chercheurs ont découvert qu’elles présentaient toutes une certaine forme de fluorescence. Plus de 86 % de ces espèces avaient une fourrure qui brillait sous la lumière UV.

Les chercheurs ont analysé divers mammifères représentant les 27 ordres de mammifères vivants et la moitié de toutes les familles de mammifères vivants. Ils ont découvert que la fluorescence était plus courante et plus intense chez les espèces nocturnes, mais qu'elle était également présente chez les animaux diurnes, notamment le zèbre des montagnes et l'ours polaire. Cette révélation remet en question les hypothèses antérieures sur la fluorescence des mammifères, car les scientifiques ignoraient que tant de mammifères possédaient une peau ou une fourrure éclatante.

Cette fluorescence se produit parce que les protéines de la fourrure ou de la peau de ces animaux absorbent le rayonnement UV et l'émettent sous forme de lumière visible. Par conséquent, lorsqu’ils sont exposés à la lumière UV, les mammifères dotés de cette propriété semblent briller, souvent dans des tons de bleu, de vert ou même de rouge. En plus de la fourrure et de la peau, les mammifères, y compris les humains, ont également des dents et des ongles fluorescents.

Pour exclure tout artefact du processus de préservation, les chercheurs ont analysé une combinaison de spécimens d'animaux conservés et congelés. L'étude suggère que les méthodes de conservation peuvent affecter l'intensité de la fluorescence observée dans certains spécimens. Il est intéressant de noter que la fluorescence la plus brillante a été trouvée dans des spécimens d’ornithorynques congelés, tandis que la préservation a diminué l’intensité chez d’autres animaux comme le koala, le diable de Tasmanie et l’échidné.

Bien que le but de la fluorescence chez les mammifères soit encore inconnu, les chercheurs pensent qu'elle pourrait constituer un moyen d'améliorer la signalisation visuelle, en particulier pour les espèces nocturnes. Certains mammifères carnivores peuvent avoir des taches ou des rayures lumineuses sur le dos pour faciliter la reconnaissance des espèces. Cependant, la fluorescence peut ne pas jouer un rôle fonctionnel chez toutes les espèces. Par exemple, certains mammifères volants comme les microchauves-souris qui utilisent l’écholocation peuvent ne pas s’appuyer sur la fluorescence pour la navigation et la localisation de leurs proies.

Les résultats de l'étude sont particulièrement intrigants car ils mettent en évidence la prévalence de la fluorescence chez les mammifères. Les recherches futures pourraient apporter davantage de lumière sur le but exact de ce phénomène fascinant et ses implications pour diverses espèces.

Sources:

– Titre de l'article source : « Marsupiaux fluorescents : opacité, pas transparence, chez les mammifères d'Australie »

– Revue : Science ouverte de la Royal Society