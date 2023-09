Un ancien géant découvert : un Portugais découvre le plus gros squelette de dinosaure possible en Europe

Un Portugais a fait une découverte étonnante en rénovant sa propriété dans le centre du Portugal. Lors de travaux de construction, il a trouvé des fragments d'os fossilisés dans son jardin, ce qui a permis de découvrir ce qui pourrait être le plus grand squelette de dinosaure jamais découvert en Europe.

Les scientifiques ont été alertés de la découverte en 2017 et, le mois dernier, plusieurs éléments squelettiques importants ont été exhumés du site. Les paléontologues pensent que le dinosaure pouvait mesurer environ 82 mètres de long, ce qui en ferait l'un des plus grands spécimens trouvés en Europe et peut-être même dans le monde.

L'Instituto Dom Luiz, un institut de recherche de la Faculté des sciences de l'Université de Lisbonne, dirige les fouilles et l'étude des restes fossilisés. Les éléments squelettiques collectés jusqu'à présent comprennent des vertèbres et des côtes, les côtes étant remarquablement bien conservées dans leur position anatomique d'origine, une rareté dans les fossiles de dinosaures.

Les caractéristiques de conservation des fossiles et leur disposition suggèrent la probabilité de découvrir davantage de parties du squelette du dinosaure lors de futures campagnes de fouilles. L'équipe pense que cet individu pourrait être un Brachiosaurus altithorax, un Giraffatitan brancai, ou même une espèce jusqu'alors inconnue du Jurassique supérieur nommée Lusotitan atalaiensis, trouvée dans la région ouest du Portugal.

La découverte de ce squelette colossal de dinosaure ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre l’histoire ancienne de la Terre et met en lumière la diversité des espèces de dinosaures en Europe. Des fouilles et des analyses plus approfondies aideront à percer les mystères entourant cette découverte extraordinaire et historique.

Sources:

– Agence France-Presse

– Faculté des Sciences, Université de Lisbonne