Risques de contamination par les nanoplastiques et les métaux dans les écosystèmes d'eau douce identifiés par une étude internationale

Une étude internationale menée par des chercheurs de l'Université de Coimbra a révélé les risques potentiels liés à la contamination des nanoplastiques et des métaux dans les écosystèmes d'eau douce. L'étude, publiée dans la revue Environmental Pollution, a examiné les effets de la co-contamination sur les champignons aquatiques et a mis en évidence la facilitation de l'adsorption des métaux grâce à la fonctionnalisation des nanoplastiques.

Les chercheurs, de la Faculté des sciences et technologies de l’Université de Coimbra, ont collaboré avec l’Université technique Harcourt Butler en Inde et l’Université Konkuk en Corée du Sud pour l’étude. La première auteure, Juliana Barros, doctorante en biosciences, a souligné l'intérêt croissant pour l'étude des effets combinés des polluants sur les organismes. Les nanoplastiques, qui sont des fragments de plastique inférieurs à 1,000 XNUMX nanomètres, sont de plus en plus répandus dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, cosmétiques et de nettoyage.

Les eaux douces ont été identifiées comme particulièrement vulnérables aux contaminants en raison de leur fonction d’interface entre les écosystèmes terrestres et aquatiques. La présence de métaux dans les systèmes d’eau douce, résultant principalement des activités minières, aggrave encore le problème. La décomposition de la matière organique dans les petits cours d’eau est cruciale pour le transfert d’énergie et de nutriments dans la chaîne alimentaire, et les hyphomycètes aquatiques, un type de champignon, jouent un rôle important dans ce processus. Ces champignons améliorent l’appétence et la qualité nutritionnelle de la matière organique destinée à la consommation des invertébrés.

Des tests en laboratoire ont été réalisés en utilisant des concentrations réalistes de nanoplastiques, en particulier du polystyrène ordinaire et des carboxylates, combinés à du cuivre. L’étude a révélé que la co-exposition aux nanoplastiques et au cuivre entraînait un stress oxydatif et une rupture de la membrane chez l’hyphomycète aquatique Articulospora tetracladia. De plus, les nanoplastiques fonctionnalisés combinés au cuivre ont entraîné une plus grande réponse cellulaire et inhibé la croissance du champignon.

Cette recherche souligne la nécessité d’étudier plus en profondeur l’impact de la contamination par les nanoplastiques et les métaux sur les écosystèmes d’eau douce et met en évidence les menaces potentielles qu’ils représentent pour leur bon fonctionnement.

