Cartographie de la biochimie des récifs coralliens à l'aide d'une nouvelle technique

Des chercheurs de l'Université d'Hawaï ont développé une technique innovante pour créer des cartes détaillées de la biochimie des coraux, fournissant ainsi un aperçu de la répartition des composés essentiels à la santé des récifs. En échantillonnant des polypes coralliens individuels et en analysant leur composition biochimique, les chercheurs ont pu cartographier ces composés jusqu'à leurs emplacements respectifs au sein de la colonie de corail. L’étude, publiée dans Communications Biology, constitue une étape importante dans la compréhension de l’holobionte corallien, crucial pour la restauration et la gestion des récifs.

Les récifs coralliens, bien qu’ils n’occupent qu’une petite fraction de l’océan, sont des écosystèmes diversifiés et productifs qui abritent de nombreuses espèces et assurent la protection des communautés côtières. Les produits biochimiques présents dans les coraux, tels que les acides aminés et les composés qui affectent le développement et la croissance, jouent un rôle essentiel dans la détermination de la résilience des coraux aux facteurs de stress tels que les températures plus chaudes des océans et l'acidification.

La nouvelle technique d'échantillonnage développée par l'équipe de recherche permet un échantillonnage moins invasif et dommageable par rapport aux méthodes précédentes. Cela signifie que davantage d’échantillons peuvent être prélevés et répétés plus fréquemment avec un minimum de dommages au corail. En utilisant des analyses chimiques sophistiquées, les chercheurs ont pu identifier les substances biochimiques spécifiques présentes dans chaque polype et créer des cartes de distribution biochimique à différentes échelles, allant des polypes individuels aux récifs entiers.

Les résultats ont révélé une forte signature biochimique qui identifie les polypes d'une seule colonie, ainsi qu'une variation le long des branches liée à l'emplacement du polype sur la branche. Étonnamment, les chercheurs ont également découvert que les composés biochimiques présents dans les polypes provenaient principalement du corail lui-même plutôt que de ses algues symbiotiques.

Cette nouvelle approche fournit des informations précieuses sur la façon dont les coraux structurent leurs produits biochimiques à différentes échelles. Il aidera à la conception, à l’analyse et à l’interprétation d’études axées sur la biochimie des récifs coralliens. Les chercheurs prévoient d'utiliser cette technique dans de futures études pour cartographier la distribution temporelle et spatiale des biomolécules coralliennes, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour comprendre les écosystèmes des récifs coralliens sans causer de dommages importants aux colonies.

Source : Université d'Hawaï à Manoa (Phys.org)