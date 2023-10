Protéger le lac Tahoe : analyser l'impact environnemental des déchets plastiques

By

Le lac Tahoe, niché dans les montagnes pittoresques de la Sierra Nevada, est depuis longtemps célèbre pour ses eaux cristallines et ses paysages à couper le souffle. Cependant, l'afflux de touristes visitant ce lieu de vacances populaire a suscité des inquiétudes quant à la quantité croissante de déchets plastiques qui finissent dans le lac Tahoe et mettent en danger son délicat écosystème. Récemment, une équipe dirigée par Monica Arienzo, professeure de recherche agrégée, a utilisé des techniques de spectroscopie avancées pour analyser la composition polymère des déchets plastiques récupérés dans le fond du lac.

Arienzo, réputée pour ses travaux en géologie marine et géophysique, a consacré sa carrière à comprendre les effets de l'activité humaine sur l'environnement. Alors qu'elle étudiait initialement les grottes des Bahamas et les carottes de glace de l'Antarctique, elle s'est depuis concentrée sur l'étude de la présence de microplastiques dans divers écosystèmes, notamment les sommets enneigés, les lacs en aval, les rivières et même les robinets d'eau potable.

En utilisant la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier à réflexion totale atténuée (ATR-FT-IR), Arienzo et son équipe visaient à répondre à des questions importantes sur les déchets plastiques collectés dans le lac Tahoe par type et caractérisation des polymères. Leurs découvertes ont révélé que le lit du lac pourrait servir de « puits à déchets », ce qui indique que l’accumulation de déchets plastiques dans cette zone constitue une menace à la fois pour le lac lui-même et pour son environnement.

L'ATR-FT-IR s'est avéré être la technique de choix pour cette étude en raison de sa capacité à fournir des informations précieuses sur la composition des matériaux polymères. Grâce à cette analyse, Arienzo et son équipe ont identifié des corrélations entre les catégories de déchets et les types de polymères, mettant ainsi en lumière les sources et la production de ces plastiques à l'échelle mondiale.

Il est intéressant de noter que cette étude se démarque des efforts de recherche antérieurs par sa caractérisation détaillée des polymères des déchets plastiques submergés du lac Tahoe. Les résultats rassemblés à partir de cette analyse complète soulignent le besoin urgent de lutter contre la pollution plastique dans la région. Il est crucial d'élaborer des stratégies et de mettre en œuvre des mesures visant à réduire les déchets plastiques et à protéger l'intégrité écologique du lac Tahoe pour les générations futures.

