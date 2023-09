Des scientifiques brésiliens développent un système de drones de haute technologie pour mesurer les polluants atmosphériques

By

Des scientifiques et des ingénieurs de l'Université fédérale d'Uberlandia et de l'Université fédérale de Goias au Brésil ont développé avec succès un système de drone avancé capable de mesurer avec précision les polluants présents dans l'air. Cette technologie révolutionnaire vise à atténuer les effets néfastes des polluants sur l’environnement.

Le système de drone, imprimé en 3D, a la capacité de surveiller et de mesurer les polluants atmosphériques et de transmettre les données collectées à une application pour smartphone via la connectivité Bluetooth. Initialement, le système se concentre sur la détection du sulfure d’hydrogène, un polluant nocif, en utilisant une réaction chimique qui déclenche l’éclat d’un colorant vif, fournissant un indicateur visuel.

Ce qui distingue ce système de drone, c’est son prix abordable. La construction de l’ensemble du système coûte environ 50 dollars, ce qui le rend accessible à une utilisation généralisée. L’objectif est que cette technologie fonctionne parallèlement aux technologies existantes de surveillance de la pollution, principalement basées sur la collecte de données au niveau du sol.

En utilisant des drones pour surveiller les polluants, les scientifiques peuvent collecter des données en temps réel dans des zones généralement difficiles d’accès. Cette technologie a le potentiel de révolutionner la surveillance environnementale et de contribuer à une meilleure compréhension de l’impact des polluants sur la qualité de l’air.

D'autres recherches sont en cours pour étendre les capacités de ce système de drones afin de mesurer d'autres polluants atmosphériques. Les chercheurs brésiliens espèrent que leur invention inspirera des progrès similaires dans la surveillance de la pollution dans le monde entier, conduisant à terme à des approches plus ciblées pour lutter contre la pollution atmosphérique.

En conclusion, le développement de ce système de drones de haute technologie marque une avancée significative dans le domaine de la surveillance environnementale. Son prix abordable et sa capacité à mesurer avec précision les polluants atmosphériques démontrent le potentiel d’améliorations futures en matière de contrôle de la pollution et de préservation de l’environnement.

Sources:

– Université fédérale d’Uberlandia et Universidade Federal de Goias, Brésil

- Chimie analytique