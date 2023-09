La découverte des galaxies des anneaux polaires met en lumière les structures galactiques

Les galaxies se présentent sous diverses formes et notre compréhension a évolué à mesure que nous élargissons nos observations au-delà du spectre visuel. Les galaxies à anneaux polaires (PRG) sont un type unique de galaxie caractérisée par un anneau externe de gaz et d'étoiles incliné perpendiculairement au plan galactique. Ces anneaux, souvent composés principalement d’hydrogène gazeux diffus, ne sont généralement visibles qu’aux longueurs d’onde radio.

Bien que les galaxies à anneaux polaires aient été découvertes pour la première fois en 1978, le processus de formation de ces structures galactiques reste un mystère. Une théorie suggère que les anneaux sont le résultat de collisions galactiques, au cours desquelles l’hydrogène gazeux des galaxies en collision est rejeté selon un alignement polaire. Par conséquent, on pensait que les galaxies à anneaux polaires étaient rares. Cependant, une étude récente des galaxies menée dans le cadre du projet WALLABY indique que les PRG pourraient être plus courants qu'on ne le pensait auparavant.

Le projet WALLABY, qui signifie Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, vise à créer une carte haute résolution de l'hydrogène neutre dans le ciel de l'hémisphère sud. En cartographiant le gaz intergalactique et l’hydrogène entourant les galaxies, l’enquête fournit des informations précieuses sur les structures de ces objets cosmiques. Au cours de la première étape de l'étude, environ 600 galaxies ont été cartographiées et deux galaxies à anneaux polaires ont été identifiées.

Sur la base de ces résultats, on estime que 1 à 3 % des galaxies étudiées dans WALLABY présenteront des structures en anneaux polaires. Une fois l’enquête terminée, il est possible que des centaines de galaxies à anneaux polaires soient découvertes, augmentant ainsi considérablement notre connaissance de ces formations galactiques énigmatiques. De plus, l’abondance de données recueillies grâce à ce projet offrira aux astronomes une compréhension plus approfondie de la façon dont ces galaxies particulières se forment et évoluent. Cela pourrait également fournir des informations précieuses sur l’interaction entre la matière noire et les galaxies.

Dans l’ensemble, la découverte des galaxies à anneaux polaires et le projet WALLABY en cours offrent une voie prometteuse pour explorer les structures cachées des galaxies et percer les mystères de l’univers.

Définitions:

– Galaxies à anneaux polaires (PRG) : galaxies spirales ou elliptiques avec un anneau externe de gaz et d'étoiles incliné à peu près perpendiculairement au plan galactique.

– WALLABY : Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, un projet visant à créer une carte haute résolution de l’hydrogène neutre dans le ciel de l’hémisphère sud.

