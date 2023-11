Le Pakistan s'associe à l'Agence spatiale européenne pour lancer une constellation de satellites en 2027

Le Pakistan a récemment signé un accord avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour établir sa propre constellation de satellites d'ici 2027. Cet accord historique permettra au Pakistan de renforcer ses capacités en matière de surveillance de l'utilisation des terres, de l'agriculture, des infrastructures et des situations d'urgence. La constellation de satellites comprendra un système d'au moins quatre satellites – trois optoélectroniques et un radar – travaillant en tandem pour collecter des données précieuses.

Le coût du projet, estimé à 85 millions d'euros (378 millions de zloty), sera financé par le Pakistan, tandis que l'ESA étendra son expertise dans la conception, la construction, le lancement et la mise en service des satellites. Cet effort de collaboration renforcera non seulement le programme spatial du Pakistan, mais renforcera également sa position dans le domaine de l'observation de la Terre.

"Actuellement, le Pakistan ne dispose pas de ses propres satellites et la demande de données à haute résolution est très élevée", a souligné Waldemar Buda, le ministre du Développement du pays. La disponibilité de ces données offrira d’immenses avantages dans l’évaluation de l’impact du changement climatique, de la pollution environnementale et des risques pour la sécurité. De plus, cela peut aider à déterminer le niveau de soutien approprié pour les agriculteurs et les entreprises.

Le directeur de l'ESA, Josef Aschbacher, a annoncé le partenariat la semaine dernière et a révélé que la constellation de satellites s'appellerait « Camilla ». Simonetta Cheli, directrice des programmes d'observation de la Terre à l'ESA, a souligné l'importance de cette collaboration pour accroître le rôle et la compétitivité de la Pologne sur le marché de l'observation de la Terre.

Cet accord fait suite à l'augmentation des contributions de la Pologne à l'ESA plus tôt cette année, s'élevant à 295 millions d'euros pour les années 2023-2025. Ce soutien financier permet aux entreprises polonaises de participer à divers programmes de développement de technologies, de produits et de services de communication, de navigation et d'observation de la Terre par satellite.

En outre, la Pologne a récemment désigné son candidat, Sławosz Uznański, pour participer à une mission de l'ESA vers la Station spatiale internationale (ISS). Avec cette nomination, la Pologne ouvre la voie à son deuxième astronaute qui s'aventurera dans l'espace.

La signature de cet accord marque un moment charnière pour les efforts d'exploration spatiale du Pakistan. En lançant sa propre constellation de satellites, le Pakistan contribuera de manière significative à la recherche scientifique, au développement national et à l'avancement de son programme spatial.

