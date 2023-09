Redécouvrir la joie de jouer pour améliorer l'activité physique

By

Seul un petit pourcentage de personnes dans le monde occidental fait suffisamment d’activité physique au quotidien. Alors que beaucoup se tournent vers les trackers de fitness, les équipements de discipline ou d'exercices à domicile comme solutions potentielles, Darryl Edwards suggère qu'il existe une meilleure option : redécouvrir le plaisir de jouer.

Darryl, le fondateur de Primal Play Method, a rejoint un podcast pour discuter de l'épidémie de sédentarité qui touche à la fois les adultes et les enfants. Il affirme que compter uniquement sur la technologie et la volonté ne résoudra pas le problème. Au lieu de cela, il préconise d’adopter la motivation intrinsèque qui découle du fait de s’engager dans le jeu.

Au cours du podcast, Darryl propose des suggestions pratiques sur la manière de réintroduire le jeu dans nos vies. Une idée est de constituer une histoire du jeu, ce qui impliquerait de rappeler et de célébrer les moments de jeu joyeux de notre passé. Il suggère également d’adopter des « mouvements primaires » qui imitent la façon dont les animaux et les enfants bougent, ainsi que de surmonter la peur d’avoir l’air idiot en le faisant.

Les avantages d’incorporer davantage de mouvement dans nos vies vont au-delà de la santé physique. Darryl explique qu'explorer nos capacités et notre environnement par le jeu peut nous apporter de la joie et un sentiment d'épanouissement. Même les activités banales peuvent devenir plus ludiques, ce qui facilite l’intégration du mouvement dans notre vie d’adulte bien remplie.

En donnant la priorité au jeu, les individus peuvent trouver un moyen plus durable et plus agréable d’augmenter leur niveau d’activité physique. Au lieu de compter sur une motivation externe ou de se forcer à faire de l’exercice, ils peuvent puiser dans la joie innée que procure le jeu. Redécouvrir le plaisir de jouer peut être un outil puissant pour lutter contre la sédentarité qui prévaut dans la société moderne.

Définitions:

1. Sédentarité : mode de vie caractérisé par une activité physique minimale et des périodes prolongées de position assise ou couchée.

2. Méthode Primal Play : une approche de remise en forme qui met l'accent sur les mouvements naturels et le jeu pour augmenter les niveaux d'activité physique.

