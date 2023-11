Un volcan de glace récemment découvert sur Pluton soulève des questions sur le passé mystérieux de la planète

Les scientifiques ont récemment fait une découverte intrigante qui a mis en lumière la géologie complexe de la planète naine Pluton. Il semble que Pluton, une fois rétrogradé de son statut planétaire, pourrait abriter à sa surface un énorme volcan de glace. On estime que ce volcan nouvellement identifié, nommé Kiladze Caldera, a la taille du parc national de Yellowstone.

Initialement confondue avec un cratère, la caldeira de Kiladze a attiré l'attention des chercheurs analysant les données de la mission New Horizons de la NASA. Un examen plus approfondi a révélé que cette formation géologique a probablement éclaté à plusieurs reprises au cours de son histoire, crachant de grandes quantités de lave cryogénique composée de glace, d'eau et de gaz. En fait, chacune de ses plus grandes éruptions aurait pu libérer suffisamment de lave cryogénique pour couvrir presque toute la ville de Los Angeles.

Les cryovolcans, également connus sous le nom de volcans de glace, sont un phénomène fascinant que l’on retrouve à divers endroits de notre système solaire. Contrairement aux volcans traditionnels qui émettent de la roche en fusion, les cryovolcans entrent en éruption avec un mélange de glace, d'eau et de gaz. Ces structures glacées ont été identifiées sur d'autres corps célestes comme la planète naine Cérès et Encelade, une lune de Saturne.

En plus de Kiladze Caldera, les chercheurs ont également identifié deux autres structures cryovolcaniques sur Pluton, nommées Wright Mons et Piccard Mons. Ces découvertes suggèrent que la planète naine a une histoire plus dynamique et géologiquement plus active qu’on ne le pensait auparavant.

Un élément de preuve clé soutenant la nature volcanique de la caldeira de Kiladze est la présence d'ammoniac mélangé à de la glace d'eau entourant le volcan. L'ammoniac a la capacité d'abaisser le point de congélation de l'eau, permettant ainsi à la cryolave ​​de s'écouler sous forme liquide. Il est intéressant de noter que l’ammoniac est également un composant crucial dans la chimie qui produit les acides aminés, éléments constitutifs de la vie.

La découverte de la caldeira de Kiladze et de son cryovolcanisme a soulevé de nouvelles questions sur l'origine et l'évolution de Pluton. Les chercheurs pensent que Pluton aurait pu autrefois posséder un océan interne à l'échelle mondiale, qui pourrait encore être partiellement liquide en raison de la chaleur résiduelle de sa formation. Alternativement, l'océan souterrain pourrait avoir gelé, mais de petits réservoirs d'eau liquide subsistent, donnant périodiquement lieu à une activité cryovolcanique.

Comprendre véritablement les mystères du passé géologique de Pluton nécessitera le travail assidu des futurs planétologues. Découvrir l'origine de la cryolave ​​à eau et déchiffrer l'histoire énigmatique de ce monde lointain fournira sans aucun doute des informations inestimables sur la formation et la dynamique des corps planétaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un cryovolcan ?

Un cryovolcan, également connu sous le nom de volcan de glace, est un volcan qui entre en éruption avec un mélange de glace, d'eau et de gaz au lieu de roche en fusion. Des cryovolcans ont été observés sur des corps célestes tels que Pluton, Cérès et Encelade, la lune de Saturne.

Pluton est-il toujours considéré comme une planète ?

Non, Pluton n’est plus classée comme planète. En 2006, l’Union Astronomique Internationale a redéfini la définition d’une planète, conduisant à la reclassification de Pluton en planète naine.

Pourrait-il y avoir d’autres cryovolcans sur Pluton ?

Oui, outre la caldeira de Kiladze récemment découverte, deux autres structures cryovolcaniques nommées Wright Mons et Piccard Mons ont été identifiées sur Pluton. Ces découvertes suggèrent une géologie plus complexe et plus active sur la planète naine.

Quelle pourrait être la source de la cryolave ​​sur Pluton ?

Les scientifiques ne sont toujours pas certains de la source exacte de la cryo-lave d’eau sur Pluton. On suppose que la cryolave ​​pourrait provenir d'un réservoir de chaleur résiduelle au cœur de la planète ou de petites poches d'eau liquide restant dans un océan souterrain gelé.

