De nouvelles informations sur l'astéroïde Bennu révélées par l'échantillon OSIRIS-REx

Les scientifiques ont été surpris de découvrir une abondance de matière sombre à grains fins lorsqu’ils ont ouvert la cartouche contenant l’échantillon collecté sur l’astéroïde géocroiseur Bennu. Les débris inattendus à l'intérieur du couvercle et de la base du conteneur offrent aux chercheurs l'occasion d'obtenir des informations clés sur l'astéroïde avant même que l'échantillon primaire ne soit analysé.

La collecte d'échantillons a marqué la conclusion réussie de la mission OSIRIS-REx de 7 ans de la NASA, qui a parcouru 200 millions de kilomètres jusqu'à Bennu, a atterri sur l'astéroïde, puis est revenue sur Terre pour livrer l'échantillon. La capsule de retour d'échantillon a été transportée au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour une analyse minutieuse dans une salle blanche dédiée.

Les astéroïdes sont des vestiges des premiers jours du système solaire et leur étude peut fournir des informations précieuses sur la formation et l’évolution des planètes. De plus, comprendre la composition et les orbites des astéroïdes géocroiseurs est crucial pour développer des stratégies visant à prévenir d’éventuelles collisions avec notre planète.

Au cours du processus de collecte d'échantillons, la tête du mécanisme d'acquisition d'échantillons Touch-and-Go du vaisseau spatial a perturbé la surface de Bennu et collecté une quantité importante de matière. Cela a entraîné la dérive des particules dans l’espace avant que la tête ne soit stockée dans la cartouche. Les scientifiques espèrent procéder à une analyse rapide du matériau découvert sur le couvercle et la base de la cartouche avant de plonger dans la majeure partie de l'échantillon.

En étudiant la composition de l’échantillon Bennu, les scientifiques visent à mieux comprendre les premiers jours de notre système solaire et potentiellement à développer des méthodes pour dévier les astéroïdes potentiellement dangereux. Les débris inattendus sur la cartouche offrent un bonus inattendu aux chercheurs, offrant un aperçu de la composition de l'astéroïde avant que l'analyse principale de l'échantillon n'ait lieu.

