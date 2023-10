Un géologue découvre une énorme plaque tectonique perdue

La géologue Suzanna van de Lagemaat de l'Université d'Utrecht a reconstruit une plaque tectonique jusqu'alors inconnue qui faisait autrefois un quart de la taille de l'océan Pacifique. L'existence de cette plaque, appelée Pontus, a été prédite par ses collègues il y a plus de dix ans sur la base de fragments d'anciennes plaques tectoniques découverts au plus profond du manteau terrestre. Grâce à des recherches sur le terrain et à des enquêtes détaillées sur les chaînes de montagnes de divers endroits, notamment au Japon, à Bornéo, aux Philippines, en Nouvelle-Guinée et en Nouvelle-Zélande, Van de Lagemaat a reconstruit la plaque perdue.

Une découverte surprenante a été la découverte de restes du Pont dans le nord de Bornéo, confirmant ainsi son existence. Les recherches de Van de Lagemaat ont également révélé que le Pont faisait partie d'un système unique et cohérent de plaques tectoniques qui s'étendait du sud du Japon à la Nouvelle-Zélande pendant au moins 150 millions d'années. Cette découverte est significative dans le domaine de la tectonique des plaques.

Comprendre les mouvements des plaques tectoniques est crucial pour comprendre l’histoire géologique de la Terre, y compris les changements paléogéographiques, climatiques et la répartition des métaux rares. Cependant, de grandes plaques océaniques du passé ont disparu dans le manteau terrestre par subduction, ne laissant derrière elles que des fragments de roches dans les chaînes de montagnes.

Les recherches de Van de Lagemaat consistaient à reconstruire les mouvements des plaques actuelles dans la région du Pacifique occidental. Les données géologiques et les recherches en laboratoire magnétique sur les roches trouvées dans le nord de Bornéo ont indiqué qu'il s'agissait de vestiges de la plaque du Pont.

L'existence de Pontus a été confirmée par des anomalies géologiques identifiées par les sismographes. Lorsque les tremblements de terre envoient des ondes à l'intérieur de la Terre, des perturbations dans les signaux peuvent indiquer la présence d'anomalies dans le manteau, telles que des fragments de plaques tectoniques.

La découverte du Pont et sa reconstruction offrent de nouvelles perspectives sur l'histoire et la dynamique des plaques tectoniques terrestres.

Sources:

– Recherche Gondwana

- Université d'Utrecht