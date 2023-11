Une nouvelle étude révèle que des agents pathogènes potentiels font du stop sur le plastique des rivières

Une étude récente menée sur une rivière au Royaume-Uni a révélé un lien préoccupant entre les déchets plastiques et le transport d'agents pathogènes dangereux en aval. La recherche a porté sur la rivière Sowe dans le Warwickshire et les West Midlands en Angleterre, en se concentrant sur l'impact des déchets plastiques, des bâtons de bois et de l'eau elle-même sur la reproduction des micro-organismes. Les résultats suggèrent que ces communautés de micro-organismes pourraient servir de réservoir pour les bactéries et les virus connus pour provoquer des maladies humaines et une résistance aux antibiotiques.

L'auteur principal Vinko Zadjelovic de l'Université d'Antofagasta au Chili a souligné les implications potentielles pour la santé humaine, déclarant que « les plastiques présents dans les plans d'eau douce peuvent contribuer au transport d'agents pathogènes potentiels et de gènes de résistance aux antibiotiques ». Cela met en lumière une préoccupation de santé publique pertinente, alors que la résistance aux antibiotiques continue de constituer une menace croissante à l’échelle mondiale. En fait, rien qu’en 2019, les infections liées à la résistance aux antibiotiques ont coûté la vie à environ 2.7 millions de personnes dans le monde. Si rien n’est fait, ce chiffre devrait atteindre le chiffre stupéfiant de 10 millions de décès d’ici 2050.

L'étude a révélé des variations significatives dans les communautés de micro-organismes en fonction du matériel échantillonné. Alors que les stations d'épuration doivent traiter et désinfecter correctement les eaux usées, les échantillons d'eau collectés dans la rivière Sowe en février 2020 contenaient des agents pathogènes tels que Salmonella, E.Coli et Streptococcus responsables de l'angine streptococcique. Ces résultats soulignent le besoin urgent d’une surveillance et d’une réglementation plus strictes des stations d’épuration des eaux usées afin d’atténuer les risques potentiels pour la santé.

De plus, les échantillons de plastique et de bois collectés ont attiré des bactéries « opportunistes », notamment Pseudomonas aeruginosa et aeromonas, qui présentent un risque pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. P. aeruginosa, connu pour provoquer des infections chez les patients hospitalisés, s'est avéré près de trois fois plus abondant sur le plastique altéré, ce qui imite la dégradation du plastique dans un environnement naturel par rapport au bois. De plus, le plastique altéré présentait une présence plus élevée de gènes associés à la résistance aux antibiotiques.

Cette étude souligne l’importance vitale de lutter contre la pollution plastique dans les rivières et de mettre en œuvre des pratiques appropriées de traitement des eaux usées. Des réglementations plus strictes en matière de surveillance et de traitement des eaux usées peuvent contribuer à prévenir la prolifération d’agents pathogènes dangereux en aval. De plus, il est crucial que les individus et les organisations agissent de manière responsable en réduisant les déchets plastiques et en promouvant des pratiques durables pour sauvegarder nos cours d’eau et protéger la santé humaine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Comment les déchets plastiques dans les rivières contribuent-ils au transport d’agents pathogènes ?

R : Le plastique déversé dans les rivières crée un terrain fertile pour les micro-organismes, servant potentiellement de réservoir à bactéries et virus. Ces communautés de micro-organismes peuvent transporter des agents pathogènes en aval, posant ainsi un risque pour la santé humaine.

Q : Quelles sont les implications de la résistance aux antibiotiques ?

R : La résistance aux antibiotiques constitue une menace croissante pour la santé publique, entraînant un nombre croissant d’infections difficiles à traiter. En 2019, les infections résistantes aux antibiotiques ont entraîné environ 2.7 millions de décès dans le monde. On estime que d’ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre 10 millions de décès dans le monde.

Q : Que peut-on faire pour résoudre ce problème ?

R : Une surveillance plus stricte des usines de traitement des eaux usées et la mise en œuvre de réglementations peuvent contribuer à atténuer le transport d’agents pathogènes. De plus, la réduction des déchets plastiques et la promotion de pratiques durables peuvent contribuer à préserver la santé de nos cours d’eau et à prévenir la prolifération de micro-organismes dangereux.