Pollution plastique dans les rivières : une voie dangereuse de propagation des maladies

Selon une étude révolutionnaire, les déchets plastiques dans les rivières servent de conduit aux agents pathogènes dangereux, leur permettant de se déplacer vers le aval. La recherche, menée dans une rivière britannique, a révélé que le plastique et les bâtons de bois déversés créent un environnement idéal pour la prolifération des micro-organismes, hébergeant potentiellement des bactéries et des virus qui provoquent des maladies chez les humains et contribuent à la résistance aux antibiotiques.

L'auteur principal Vinko Zadjelovic de l'Université d'Antofagasta au Chili a souligné les résultats de l'étude en déclarant : « Nos recherches suggèrent que les plastiques présents dans les plans d'eau douce pourraient faciliter le transport d'agents pathogènes et de gènes de résistance aux antibiotiques, ce qui aurait un impact sur la santé humaine. »

La menace de la résistance aux antibiotiques pèse lourdement sur nos systèmes de santé mondiaux. Rien qu’en 2019, les infections résistantes aux antibiotiques ont coûté la vie à environ 2.7 millions de personnes dans le monde. Il est choquant de constater que ce chiffre devrait atteindre 10 millions de décès d’ici 2050, comme le souligne l’étude publiée dans la revue Microbiome.

Une fois que le plastique pénètre dans l’eau, il se recouvre de microbes en quelques minutes. Pour approfondir leurs recherches, les chercheurs ont immergé des échantillons dans la rivière Sowe, en aval d'une station d'épuration, pendant une semaine. L’étude a révélé des différences significatives dans les communautés microbiennes trouvées sur différents matériaux.

Notamment, les échantillons d’eau collectés en février 2020 contenaient des agents pathogènes humains tels que Salmonella, Escheria coli (E. coli) et Streptococcus, responsable de l’angine streptococcique. Cela souligne la nécessité urgente d’une surveillance plus stricte des stations d’épuration des eaux usées, comme l’a souligné Zadjelovic.

En revanche, les échantillons de plastique et de bois ont attiré des bactéries « opportunistes », notamment Pseudomonas aeruginosa et aeromonas, connues pour présenter un risque pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. P. aeruginosa, particulièrement répandue dans les hôpitaux et responsable d'infections chez les patients, s'est avérée près de trois fois plus abondante sur le plastique altéré que sur le bois. De plus, le plastique altéré présentait une prévalence plus élevée de gènes associés à la résistance aux antibiotiques.

Cette étude attire l'attention sur le problème alarmant de la pollution plastique dans les rivières et ses implications potentielles pour la santé publique. Des réglementations plus strictes et une surveillance accrue des stations d’épuration des eaux usées sont essentielles pour empêcher le transport d’agents pathogènes dangereux en aval. Alors que les rivières restent une voie importante pour le plastique atteignant les océans du monde, il est impératif que nous prenions des mesures immédiates pour lutter contre ce problème mondial.

QFP

1. Pourquoi la pollution plastique des rivières est-elle préoccupante ?

La pollution plastique dans les rivières constitue une préoccupation majeure car elle agit comme un canal pour des agents pathogènes dangereux. Les micro-organismes peuvent prospérer sur les déchets plastiques, augmentant ainsi le risque de maladies et de résistance aux antibiotiques.

2. Quelles sont les implications potentielles pour la santé humaine ?

Les bâtons de plastique et de bois déversés dans les rivières peuvent abriter des bactéries et des virus connus pour causer des maladies humaines, notamment des infections résistantes aux antibiotiques. Cela constitue une menace importante pour la santé humaine.

3. Comment aborder la question de la pollution plastique dans les rivières ?

Pour répondre au problème de la pollution plastique des rivières, une surveillance plus stricte des stations d’épuration des eaux usées est nécessaire. De plus, la mise en œuvre de réglementations visant à réduire les déchets plastiques et à promouvoir des pratiques durables peuvent contribuer à atténuer le problème.

4. Comment le plastique altéré contribue-t-il à la résistance aux antibiotiques ?

Le plastique altéré, qui ressemble à la dégradation du plastique dans la nature, présentait une prévalence plus élevée de gènes responsables de la résistance aux antibiotiques. Cette découverte met en évidence le rôle de la pollution plastique dans la diffusion des gènes de résistance aux antibiotiques.