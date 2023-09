Microplastiques aéroportés : impact sur la santé et le climat

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université Waseda au Japon a mis en lumière le problème important des microplastiques aéroportés (AMP) et leur impact sur la formation des nuages ​​et le réchauffement climatique. Les microplastiques font référence à des particules de plastique dont la taille est inférieure à 5 mm et qui se trouvent souvent dans les déchets industriels ou résultent de la décomposition d'objets en plastique plus gros.

Ces minuscules particules de plastique ont été trouvées dans divers organes humains et animaux, notamment les poumons, le cœur, le sang, le placenta et les selles. On estime qu’environ dix millions de tonnes de microplastiques finissent dans l’océan, où ils peuvent ensuite être rejetés dans l’atmosphère par les embruns océaniques. Cela signifie que les microplastiques sont probablement devenus un composant des nuages, entraînant une contamination de l’eau et des aliments que nous consommons par le biais des « pluies de plastique ».

Alors que les études précédentes se sont principalement concentrées sur l’impact des microplastiques sur les écosystèmes aquatiques, peu de recherches ont été menées sur leurs effets en tant que particules en suspension dans l’air et leur contribution à la formation des nuages ​​et au changement climatique.

Les chercheurs, dirigés par le professeur Hiroshi Okochi, ont collecté des échantillons d'eau des nuages ​​à différentes altitudes au Japon, y compris au sommet du mont Fuji, pour suivre la présence de microplastiques dans l'atmosphère. En utilisant des techniques d’imagerie avancées, ils ont confirmé l’existence de microplastiques dans les échantillons et examiné leurs propriétés physiques et chimiques.

L'étude a identifié neuf types différents de polymères et un type de caoutchouc dans les microplastiques en suspension dans l'air. Notamment, la plupart du polypropylène détecté présentait des signes de dégradation, tels que des groupes carbonyle (C=O) et hydroxyle (OH). Ces résultats suggèrent que les microplastiques jouent un rôle important dans la formation rapide des nuages, influençant potentiellement le climat global.

L’accumulation de microplastiques en suspension dans l’air, notamment dans les régions polaires, pourrait perturber l’équilibre écologique et entraîner une perte de biodiversité. De plus, la dégradation de ces particules dans la haute atmosphère libère des gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique.

Il est crucial de s'attaquer au problème des microplastiques en suspension dans l'air pour atténuer les dommages environnementaux irréversibles potentiels et les risques associés pour la santé humaine et le climat de la planète.

La source:

« Microplastiques hydrophiles aéroportés dans l'eau des nuages ​​à haute altitude et leur rôle dans la formation des nuages ​​» par Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi , Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto et Yasuhiro Niida, Lettres de chimie environnementale.