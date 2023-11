Plantes qui ont survécu à l'extinction : le mystère de l'azote

By

Après l’extinction catastrophique qui a anéanti les dinosaures et remodelé la Terre, seule une poignée d’espèces végétales ont réussi à survivre. Parmi ces survivants se trouvaient les anciennes plantes connues sous le nom de cycadales, qui existent depuis l'ère mésozoïque, il y a plus de 250 millions d'années. Bien que la plupart des cycadales aient disparu, une étude récente a mis en lumière la manière dont certaines espèces ont réussi à s'adapter et à persister au fil du temps.

Traditionnellement, on croyait que les cycas prospéraient dans un climat ou un environnement spécifique. Cependant, une recherche révolutionnaire publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution a révélé une autre histoire. L'auteur principal Michael Kipp, professeur adjoint de sciences de la Terre et du climat à l'Université Duke, a mené une analyse approfondie des fossiles de cycadales pour déchiffrer leur histoire de croissance et faire la lumière sur le climat de la Terre.

La principale conclusion de l’étude était le rôle des bactéries symbiotiques dans la survie des cycadales. Ces bactéries entretiennent une relation mutuellement bénéfique avec les plantes, leur fournissant de l'azote en échange de sucres. La fixation de l’azote, comme on l’appelle, permet aux plantes d’accéder à un nutriment essentiel présent dans l’atmosphère. Ce mécanisme a été observé chez les légumineuses modernes et d’autres plantes fixatrices d’azote.

En analysant les isotopes de l'azote dans d'anciens fossiles de cycadales, Kipp a découvert que les espèces de cycadales survivantes dépendaient de bactéries symbiotiques pour leurs besoins en azote. Cependant, les lignées disparues ne présentaient pas cette caractéristique. Cela révèle un changement écologique crucial qui s’est produit sur des millions d’années.

L’étude ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre l’histoire climatique de la Terre. En examinant la composition des tissus végétaux anciens, les chercheurs peuvent reconstituer les conditions atmosphériques du passé. Cela donne non seulement un aperçu des stratégies de survie des espèces végétales anciennes, mais nous aide également à comprendre comment les écosystèmes ont changé au fil du temps.

Bien que des questions restent sans réponse sur les avantages de la fixation de l'azote pour les cycadales survivantes, Kipp estime que cette nouvelle technique est prometteuse. Des recherches plus approfondies pourraient explorer les avantages spécifiques que procure la fixation de l’azote dans un monde en évolution et comment elle influence la compétition avec d’autres espèces végétales.

Cette étude met en évidence la résilience et l’adaptabilité des plantes face aux événements d’extinction massive. Les cycadales, autrefois l'aliment préféré des dinosaures en pâturage, ont réussi à survivre pendant plus de 250 millions d'années, survivant à d'innombrables changements climatiques sur Terre. Alors que les scientifiques continuent de découvrir les secrets du passé de notre planète, ils fournissent des informations précieuses qui peuvent éclairer notre compréhension de son avenir.

QFP

Q : Que sont les cycadales ?

R : Les cycadales sont une ancienne lignée de plantes ressemblant à des palmiers qui existent depuis l'ère mésozoïque, il y a plus de 250 millions d'années.

Q : Comment les cycadales ont-elles survécu à l’extinction ?

R : Les espèces de cycadales survivantes dépendaient de bactéries symbiotiques dans leurs racines, qui leur fournissaient de l'azote pour leur croissance. Cela leur a permis de s’adapter et de persister dans des environnements changeants.

Q : Qu’est-ce que la fixation de l’azote ?

R : La fixation de l’azote est le processus par lequel certaines plantes établissent une relation symbiotique avec les bactéries présentes dans leurs racines. Les bactéries fournissent de l'azote aux plantes en échange de sucres.

Q : Comment les fossiles peuvent-ils révéler les conditions atmosphériques ?

R : Les fossiles peuvent être analysés pour détecter les isotopes de l’azote, qui donnent un aperçu de la composition de l’atmosphère dans laquelle les plantes ont poussé. Cela aide les chercheurs à reconstituer les conditions climatiques passées.

Q : Que pouvons-nous apprendre de l’étude d’espèces végétales anciennes ?

R : L’étude d’espèces végétales anciennes nous aide à comprendre comment les écosystèmes ont changé au fil du temps et donne un aperçu de l’adaptabilité et de la résilience des plantes face aux défis environnementaux.