Réponse des plantes aux changements de lumière du jour : découvrir les secrets de l'adaptation

Une nouvelle recherche de la Michigan State University met en lumière la manière dont les plantes ont évolué pour s’adapter à des journées de durée variable, offrant ainsi des informations qui pourraient révolutionner le développement des cultures et contribuer aux solutions du système alimentaire mondial.

Dirigée par les professeurs Tom Sharkey et Yair Shachar-Hill, l'équipe de recherche du MSU College of Natural Science s'est penchée sur les mécanismes qui permettent aux plantes de prospérer dans différentes conditions d'éclairage. Leurs résultats, publiés dans la revue Plant Physiology, démontrent que les plantes disposent de systèmes finement réglés pour ajuster leur consommation d'énergie en fonction de la lumière du jour disponible, permettant potentiellement la création de variétés de cultures pouvant prospérer dans une plus large gamme de climats.

En étudiant Camelina sativa, une culture oléagineuse modèle, les scientifiques ont découvert toute une série de mécanismes d’adaptation. Lorsqu’elles sont exposées à des journées plus courtes, les plantes optimisent leurs taux photosynthétiques et respiratoires pour tirer le meilleur parti de la lumière solaire limitée. De plus, ils donnent la priorité à l’allocation d’énergie à leurs pousses, où se produit principalement la photosynthèse. Les plantes augmentent également le stockage du sucre sous forme d’amidon pendant la journée, s’armant ainsi d’énergie pour les nuits plus longues. Une autre adaptation remarquable consiste à réguler l’échange de métabolites entre différents composants cellulaires pour maintenir l’équilibre carbone pendant la nuit.

Ces découvertes ont des implications significatives sur le rendement et la durabilité des cultures. Sharkey a souligné que comprendre comment les usines de jours courts parviennent à suivre le rythme de leurs homologues de jours longs pourrait potentiellement améliorer la productivité des usines de jours longs. En exploitant les astuces utilisées par les plantes de jours courts pour maximiser la croissance et l'efficacité énergétique même sous un éclairage limité, les scientifiques peuvent explorer des moyens d'améliorer les variétés de cultures, les rendant plus productives et plus robustes face aux conditions environnementales changeantes.

La recherche menée à la Michigan State University bénéficie de l'expertise diversifiée de son réseau collaboratif, comprenant des scientifiques du Département de biochimie et de biologie moléculaire, du Laboratoire de recherche sur les plantes énergétiques du Département et du Département de biologie végétale.

En approfondissant leurs recherches et en utilisant ces nouvelles connaissances, les scientifiques visent à révolutionner l’agriculture grâce au développement de cultures plus adaptables, plus résilientes et plus productives. En révélant les secrets de l'adaptation des plantes à différentes durées de jour, les chercheurs ouvrent la voie à des systèmes alimentaires durables, capables de mieux résister aux défis du changement climatique et du déplacement des zones de culture.

