Une nouvelle étude montre le potentiel de l'agriculture lunaire avec une croissance assistée par des bactéries

Des chercheurs chinois de l’Université agricole de Chine ont mené une étude révolutionnaire explorant le potentiel de culture de plantes sur la Lune. Dans un article récent publié dans Communications Biology, l’équipe décrit comment elle a réussi à faire pousser des plants de tabac dans un sol lunaire simulé à l’aide de bactéries.

L'étude, dirigée par Yitong Xia et ses collègues de l'Université agricole de Chine, visait à trouver des moyens durables permettant aux astronautes d'exploiter les ressources locales sur la Lune. L’utilisation des ressources in situ (ISRU) est cruciale pour la présence humaine à long terme au-delà de la Terre. En utilisant la glace d’eau lunaire et le régolithe pour faire pousser des plantes, les astronautes pourraient disposer d’une source renouvelable de nourriture, d’oxygène et de biomasse, réduisant ainsi leur dépendance aux missions de réapprovisionnement depuis la Terre.

L’équipe a créé un simulateur de sol lunaire en utilisant un matériau volcanique ayant des propriétés chimiques et physiques similaires à celles du régolithe lunaire. Ils ont ensuite introduit trois souches de bactéries – Bacillus mucilaginosus, Bacillus megaterium et Pseudomonas fluorescent – ​​dans le sol. Les bactéries ont créé un environnement à faible pH qui a dissous les minéraux contenant du phosphate, rendant le sol plus fertile pour la croissance des plantes. Les résultats ont montré que le sol traité produisait des plants de tabac avec des tiges et des racines plus longues et des grappes de feuilles plus lourdes et plus larges que le sol non traité.

Cette étude s'appuie sur des recherches antérieures menées par des horticulteurs de l'Université de Floride, qui ont également exploré le potentiel de culture de plantes dans le sol lunaire. Cependant, leurs résultats n’ont pas été aussi robustes que ceux obtenus par l’équipe chinoise. L’ajout de souches spécifiques de bactéries s’est avéré être la clé pour augmenter la fertilité du sol lunaire.

La capacité de cultiver des plantes sur la Lune est essentielle pour soutenir l’exploration et le développement humains au-delà de la Terre. Cela pourrait réduire considérablement le besoin de missions coûteuses de réapprovisionnement depuis la Terre, conduisant ainsi à des habitats lunaires plus viables sur le plan économique et environnemental.

QFP

Q : Qu'est-ce que l'utilisation des ressources in situ (ISRU) ?

R : L'utilisation des ressources in situ fait référence au processus d'utilisation des ressources locales d'un corps céleste, tel que la Lune, pour répondre de manière durable aux besoins des explorateurs ou des colons humains.

Q : Comment les chercheurs chinois ont-ils réussi à simuler le sol lunaire ?

R : Les chercheurs ont utilisé du matériel volcanique provenant des montagnes Changbai de la province chinoise du Jilin, qui possède des propriétés chimiques et physiques similaires à celles du régolithe lunaire.

Q : Pourquoi est-il important de pouvoir faire pousser des plantes sur la Lune ?

R : Cultiver des plantes sur la Lune fournirait aux astronautes une source renouvelable de nourriture, d’oxygène et de biomasse, réduisant ainsi leur dépendance aux missions de réapprovisionnement depuis la Terre et rendant la présence humaine durable à long terme.

Q : Comment la croissance assistée par les bactéries a-t-elle rendu le sol lunaire plus fertile ?

R : Les bactéries introduites ont créé un environnement à faible pH qui a dissous les minéraux contenant du phosphate dans le sol, libérant du phosphore pour les plantes et rendant le sol plus propice à la croissance des plantes.

Q : Quelles sont les implications de cette étude ?

R : Cette étude ouvre la possibilité d'établir des serres lunaires et de faire progresser le développement d'habitats lunaires durables, conduisant à terme à une présence humaine permanente sur la Lune.