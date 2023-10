Les arbres peuvent communiquer et s'avertir mutuellement du danger, selon une étude

Une nouvelle étude publiée dans Nature Communications révèle comment les arbres sur Terre peuvent communiquer et s'avertir mutuellement du danger. Les chercheurs ont découvert que les plantes blessées émettent des composés chimiques qui peuvent s'infiltrer dans les tissus d'une plante saine, déclenchant ainsi des réponses de défense au sein de ses cellules. Cette découverte pourrait avoir des implications significatives pour fortifier les plantes contre les attaques d’insectes ou la sécheresse.

Le concept des arbres « parlants » a été exploré pour la première fois dans les années 1980, lorsque les scientifiques ont observé que les arbres produisaient des produits chimiques pour dissuader les insectes lorsqu'ils étaient attaqués. Il est intéressant de noter que les arbres sains de la même espèce situés à proximité présentaient également les mêmes défenses chimiques, même sans connexion racinaire avec les arbres endommagés. Cela suggère que les arbres communiquaient entre eux par voie aérienne, un phénomène connu sous le nom d’écoute clandestine des plantes.

Au cours des quatre dernières décennies, plus de 30 espèces végétales ont été observées communiquant de cellule à cellule par l’émission de composés organiques volatils. Cependant, jusqu’à présent, il était difficile de savoir quels composés étaient importants et comment ils étaient détectés par les plantes.

L'étude récente a éclairé ces questions en écrasant manuellement les feuilles et en plaçant des chenilles sur des plants de moutarde ou de tomate Arabidopsis. Cela a déclenché l’émission de diverses substances volatiles à feuilles vertes, qui se sont ensuite propagées aux plantes saines. L'équipe a génétiquement modifié les plantes saines afin que les ions calcium deviennent fluorescents lorsqu'ils sont activés à l'intérieur de cellules individuelles, leur permettant ainsi de suivre les réponses des plantes.

Les chercheurs ont découvert que seuls deux volatiles spécifiques à feuilles vertes semblaient augmenter les ions calcium dans les cellules des plantes saines. La signalisation calcique dans les plantes joue un rôle dans l’activation des réponses de défense, telles que la fermeture des feuilles ou la digestion des insectes. L'équipe a également découvert que les composés étaient absorbés par les stomates, qui permettent aux plantes d'échanger des gaz pendant la photosynthèse, ce qui indique qu'ils pénètrent dans les tissus internes de la plante.

Grâce à cette nouvelle compréhension, les scientifiques pensent qu’il pourrait être possible d’immuniser les plantes contre les menaces et les facteurs de stress en les exposant aux composés associés. Cela pourrait réduire le besoin de pesticides dans l’agriculture et rendre les plantes plus résilientes face à la sécheresse.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi seuls des composés spécifiques déclenchent la signalisation calcique et pour identifier les récepteurs des plantes qui interagissent avec ces composés.

Dans l’ensemble, cette étude fournit des informations significatives sur la communication entre les plantes et ouvre des possibilités pour développer des stratégies visant à protéger les plantes contre les dommages avant même qu’ils ne surviennent.

