SpaceX s'apprête à reprendre ses missions de déploiement de satellites en lançant 22 satellites Starlink supplémentaires en orbite. La fusée Falcon 9 transportant les satellites devrait décoller du complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral. Le lancement comporte cinq fenêtres de sauvegarde de 9 h 57 à 12 h 35 lundi, avec des fenêtres de sauvegarde supplémentaires lundi soir. Les conditions météorologiques s'annoncent favorables, avec 80 % de chances d'obtenir de bonnes conditions.

Le booster de cette mission effectue son 14e vol et tentera un nouvel atterrissage de récupération sur le droneship A Shortfall of Gravitas dans l'Atlantique. En cas de succès, il s’agira du 55e lancement depuis la Space Coast en 2023, tous les lancements sauf quatre étant effectués par SpaceX. La société a un autre lancement prévu cette semaine, avec le quatrième lancement de Falcon Heavy de l'année depuis le Kennedy Space Center. Il s'agira de la première mission du Falcon Heavy de la NASA, envoyant la sonde Psyché en voyage vers un astéroïde riche en métaux.

La plupart des lancements de SpaceX concernaient leur constellation de satellites Internet Starlink. Le prochain lancement sera l’un des deux lancements de Starlink depuis différentes côtes prévus par SpaceX. Une autre fusée Falcon 9 sera lancée depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie, ajoutant 21 satellites à la constellation.

Alors que SpaceX avait prévu de développer des satellites Starlink plus gros, les retards dans son programme Starship ont entraîné un changement de plans. Cependant, l'entreprise reste leader en termes de nombre de satellites déployés, avec des projets allant jusqu'à 7,500 3,200, contre plus de 2029 10,000 prévus par Amazon d'ici 20,000. Dans les années à venir, on s'attend à ce que le nombre de satellites à faible altitude le nombre de satellites en orbite augmentera considérablement, pour atteindre potentiellement entre 2030 XNUMX et XNUMX XNUMX d'ici XNUMX.

