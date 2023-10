Découverte d'exoplanètes autour des nains M GJ 724 et GJ 3988

By

Nous avons récemment découvert deux exoplanètes en utilisant la méthode de la vitesse radiale (RV) autour des naines M GJ 724 et GJ 3988. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'analyse de 153 spectres Calar Alto/CARMENES de 3.5 m, ainsi que des données d'archives ESO/HARPS. pour le GJ 724 et mesures RV infrarouges de Subaru/IRD pour le GJ 3988.

Après avoir analysé les données, nous avons constaté que les deux systèmes sont mieux décrits par des modèles comportant une seule planète. Les masses minimales des planètes sont de 10.75+0.96−0.87 masses terrestres pour GJ 724 b et de 3.69+0.42−0.41 masses terrestres pour GJ 3988 b. Ces planètes ont de courtes périodes, tournant étroitement autour de leurs étoiles à une distance inférieure à 0.05 ua.

Il est intéressant de noter que GJ 724 b a une orbite excentrique, ce qui en fait l’exoplanète la plus excentrique découverte à ce jour autour d’une naine M. Cette découverte incite à une analyse plus approfondie pour comprendre sa configuration dans le contexte de la formation et de l’architecture planétaires.

D'autre part, GJ 3988 b a une orbite circulaire, représentant un type courant de planète trouvée autour des naines de taille moyenne. La découverte de cette planète fournit des informations précieuses sur la répartition et les caractéristiques des planètes dans cette gamme particulière d’étoiles.

Pour construire nos modèles, nous avons considéré différents nombres de planètes et utilisé la régression du processus gaussien (GP) pour tenir compte des signaux d'activité. La sélection des meilleurs modèles était basée sur leurs preuves bayésiennes.

En conclusion, notre découverte d’exoplanètes autour de GJ 724 et GJ 3988 contribue au corpus croissant de connaissances sur les systèmes planétaires. Ces découvertes mettent en lumière la diversité des planètes et leurs caractéristiques orbitales au sein de la population naine M.

Sources:

– P. Gorrini, J. Kemmer, S. Dreizler, R. Burn