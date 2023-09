Le planétarium de l'Université de Strasbourg s'inspire des bâtiments de machines du XIXe siècle

Le cabinet d'architectes frenak+jullien, basé à Paris, en collaboration avec Cardin Julien et m+mathieu holdrinet, a récemment achevé le Planétarium du Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg en France. Ce planétarium de 1,000 XNUMX mètres carrés est divisé en deux volumes : un tronc de cône qui abrite la salle de projection et la galerie d'entrée, et un volume cylindrique qui accueille le hall et les installations associées.

La conception du planétarium s'inspire des bâtiments de machines du XIXe siècle trouvés sur le site, comme le dôme de l'observatoire et les pavillons des mires, ainsi que des instruments de mesure astronomiques comme l'astrolabe. Revêtues de bois brûlé, les structures créent un aspect saisissant grâce à leur géométrie inhabituelle. Situé le long de l'avenue de la Victoire, le planétarium fait office de phare dans la ville, assurant une connexion avec le ciel et la terre.

Le planétarium et l'espace d'accueil sont deux éléments distincts qui partagent des composants mais sont assemblés de manière opposée. Le planétarium, tourné vers l'intérieur, présente un périmètre vide entourant l'auditorium, tandis que l'espace de réception s'ouvre sur le jardin et est vide en son centre. Cette dualité crée un contraste entre luminosité et obscurité, soulignant l’expérience immersive au sein du planétarium.

L'architecture du planétarium intègre également des éléments durables et économes en énergie. La compacité du bâtiment et le positionnement stratégique des ouvertures minimisent les pertes de chaleur, garantissant ainsi une performance environnementale optimale. L'utilisation de bois brûlé à l'extérieur et de bois de couleur claire à l'intérieur crée un contraste esthétique tout en reflétant les préoccupations environnementales du bâtiment.

Dans l'ensemble, le Planétarium du Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg allie ingéniosité architecturale, finalité pédagogique et conception durable. Sa conception unique et sa connexion avec l'environnement en font un ajout captivant à l'Université de Strasbourg.

