By

Une nouvelle étude menée par les chercheurs Harsh Mathur, professeur de physique à la Case Western Reserve University, et Katherine Brown, professeure agrégée de physique au Hamilton College, remet en question l'idée d'une « planète neuf » cachée aux confins de notre système solaire. Au lieu de cela, ils suggèrent que les mouvements inexpliqués des objets dans les régions extérieures de notre système solaire pourraient être mieux expliqués par une loi modifiée de la gravité appelée Dynamique Newtonienne Modifiée (MOND).

Le comportement mystérieux des objets situés aux confins de notre système solaire a conduit certains scientifiques à proposer l’existence d’une neuvième planète. Ces objets semblent être influencés par une force gravitationnelle invisible, dont ils pensent qu’il s’agit d’une autre planète. Cependant, lorsque Mathur et Brown ont appliqué la théorie MOND aux observations, ils ont constaté que les données s'alignaient remarquablement bien.

Selon MOND, la théorie de la gravité de Newton ne fonctionne que jusqu'à un certain point. Dans les régions extérieures des galaxies et de notre système solaire, la gravité se comporte de manière non conventionnelle. Les découvertes des chercheurs suggèrent que la loi modifiée de la gravité pourrait expliquer les mouvements de ces objets sans avoir besoin d'une planète cachée.

Malgré leurs découvertes, Mathur et Brown reconnaissent que leur étude n’exclut pas définitivement l’existence de la planète neuf ni d’autres explications possibles. Certains chercheurs ont proposé différentes explications au comportement étrange de ces objets, tandis que d’autres soutiennent que cela pourrait être le résultat de biais d’observation.

Quel que soit le résultat, l’étude met en évidence le potentiel du système solaire externe en tant que terrain d’essai pour la gravité et la physique fondamentale. En étudiant les mouvements des objets dans ces régions éloignées, les scientifiques peuvent mieux comprendre le comportement de la gravité et répondre à des questions de physique restées sans réponse.

Le document de recherche intitulé « Dynamique newtonienne modifiée comme alternative à l’hypothèse de la planète neuf » a été publié dans The Astronomical Journal.

Sources:

– « Dynamique newtonienne modifiée comme alternative à l’hypothèse de la planète neuf » – The Astronomical Journal.