Mercure continue-t-il de diminuer ?

Mercure, la plus petite planète du système solaire, rétrécit progressivement depuis trois milliards d'années. Toutefois, des recherches récentes suggèrent que ce processus est toujours en cours et devient de plus en plus important. La réduction du rayon de Mercure a conduit à la formation de rides, appelées « escarpements », à sa surface.

Les scientifiques estiment que le rayon de Mercure a diminué de 7 km depuis que la première preuve de son retrait a été observée en 1974. La perte de chaleur interne au fil du temps a entraîné une diminution significative du volume de la composition rocheuse et métallique de la planète. La vitesse à laquelle le rayon de Mercure diminue actuellement et la durée de ce processus ne sont pas encore connues.

Selon une étude publiée dans Nature Geoscience, Mercure pourrait connaître son rétrécissement le plus important de ces derniers temps. Des chercheurs de l'Open University au Royaume-Uni ont découvert une structure géologique unique, appelée grabens, grâce à une cartographie mondiale des caractéristiques tectoniques utilisant les images de la mission MESSENGER.

Contrairement aux rides ou aux escarpements qui sont des formations anciennes, les grabens sont plus récents. Ce sont de petites structures formées par la flexion et l’étirement de la croûte terrestre. Les grabens offrent un avantage sur les escarpements car ils sont plus petits et permettent aux scientifiques d'étudier l'activité continue des structures de raccourcissement de Mercure.

L'étude a identifié 48 grabens précis et 244 grabens probables à la surface de Mercure. On estime que ces structures ont 300 millions d'années ou moins, ce qui indique que le processus de rétrécissement de Mercure est toujours actif dans les temps géologiques récents.

Une exploration plus approfondie de la surface de Mercure devrait permettre de mieux comprendre sa transformation en cours. Le BepiColombo, un vaisseau spatial lancé en 2018, réalisera des images haute résolution de la surface de Mercure fin 2025 ou début 2026. Ces nouvelles données pourraient aider à découvrir les mystères du rétrécissement de Mercure et à mieux comprendre l'évolution de la planète.

