Atténuer les électrons fugitifs dans les dispositifs à fusion utilisant les ondes d'Alfvén

By

Une équipe de chercheurs dirigée par Chang Liu du Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) a découvert une méthode permettant d'atténuer les dommages causés par les électrons emballés dans les dispositifs de fusion tokamak. En exploitant les ondes d’Alfvén, ils perturbent le cycle des électrons en fuite, offrant des implications prometteuses pour l’avancement de l’énergie de fusion.

Les dispositifs de fusion Tokamak sont conçus pour exploiter la puissance de la fusion nucléaire, en utilisant une chambre à plasma en forme de beignet pour créer des réactions de fusion contrôlées. L’un des défis de cette technologie consiste à gérer les électrons en fuite, des particules à haute énergie qui peuvent endommager l’appareil. Les ondes d'Alfvén, du nom de l'astrophysicien Hannes Alfvén, sont connues pour relâcher le confinement des particules de haute énergie, mais leur effet sur les électrons en fuite n'est pas clair jusqu'à présent.

L'équipe de recherche a découvert que les ondes d'Alfvén peuvent diffuser ou disperser des électrons de haute énergie avant de créer des avalanches qui endommagent les composants du tokamak. Ce processus circulaire implique que les fuyards créent des instabilités, qui génèrent ensuite des ondes d'Alfvén qui empêchent la formation d'avalanches. Les résultats fournissent une explication complète de l’observation des ondes d’Alfvén dans les expériences de perturbation et établissent un lien entre ces ondes et la génération d’électrons en fuite.

La théorie dérivée de cette recherche s’aligne bien avec les expériences menées sur le DIII-D National Fusion Facility, un tokamak exploité par General Atomics. Les tests de la théorie sur le supercalculateur Summit du laboratoire national d'Oak Ridge ont également donné des résultats positifs. Cette découverte ouvre la voie au développement de conceptions de tokamak capables d’atténuer naturellement les dommages incontrôlés par les électrons dus aux instabilités inhérentes.

Le contrôle des perturbations dans les dispositifs de fusion est crucial pour leur succès. Les perturbations commencent par de fortes baisses de température, appelées trempes thermiques, qui déclenchent la libération d’électrons en fuite. En atténuant le risque de perturbations, les installations de tokamak peuvent fonctionner de manière plus efficace et plus sûre.

Cette nouvelle approche visant à atténuer l'emballement des électrons pourrait avoir des implications significatives pour le projet ITER en cours en France, qui vise à démontrer le caractère pratique de l'énergie de fusion. Les chercheurs prévoient des campagnes expérimentales pour développer davantage leurs résultats et explorer des stratégies permettant d’atténuer les électrons emballés.

Sources:

– PPPL : Laboratoire de physique des plasmas de Princeton (PPPL) du Département américain de l'énergie

– Physical Review Letters : revue scientifique à comité de lecture publiée par l’American Physical Society.