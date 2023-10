Des chercheurs de Pitt impliqués dans le développement du télescope romain Nancy Grace

By

Des chercheurs de l’Université de Pittsburgh (Pitt) vont jouer un rôle crucial dans le développement du Nancy Grace Roman Telescope, un observatoire spatial nommé d’après la « Mère de Hubble ». Le télescope vise à étudier l’énergie noire et la matière noire afin de mieux comprendre la nature de notre univers.

Les chercheurs de la Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences de Pitt ont été financés par la NASA pour commencer à travailler sur l'infrastructure du télescope des années avant sa date de lancement prévue en 2027. Leur tâche principale sera de développer les logiciels et des algorithmes pour interpréter avec précision la grande quantité de données que le télescope collectera.

Le télescope romain Nancy Grace, doté d'un miroir primaire de la même taille que le télescope spatial Hubble mais avec un champ de vision 200 fois plus grand, sera capable de capturer un milliard de galaxies et d'aider les chercheurs à percer les mystères de la matière noire et de l'énergie noire. Cela permettra également aux scientifiques d’étudier l’évolution de l’univers.

Les professeurs de Pitt, Mi Dai et Michael Wood-Vasey, font partie d'une équipe plus large qui a reçu 11 millions de dollars pour préparer le télescope afin d'observer et d'analyser les supernovae de type Ia. Ces supernovae revêtent une importance particulière car leur luminosité intrinsèque connue permet aux chercheurs de déterminer leur distance, permettant ainsi au télescope de voir des milliards d’années dans le passé.

Dai travaillera à la mise à jour des modèles de supernovae existants et au développement d'outils permettant de déterminer des stratégies d'observation optimales, tandis que Wood-Vasey se concentrera sur le développement d'algorithmes pour améliorer la capacité du télescope à détecter les supernovae dans un ciel encombré.

Dans un autre projet, les professeurs Jeffrey A. Newman et Brett Andrews, ainsi que leur équipe, ont reçu une subvention de 19.5 millions de dollars du Jet Propulsion Laboratory (JPL) pour développer des outils informatiques permettant de créer des cartes tridimensionnelles des galaxies et de la matière noire. Ils utiliseront des simulations pour garantir la précision de ces outils avant de les appliquer à des données réelles capturées par le télescope romain.

Les recherches menées par ces chercheurs de Pitt, ainsi que par d’autres équipes du monde entier, visent à faire la lumière sur l’histoire de la matière noire et de l’énergie noire, ainsi que sur leurs effets sur l’univers et la matière qu’il contient. Les données de précision collectées par le télescope romain devraient permettre de mieux comprendre l'énergie noire, et potentiellement de découvrir une nouvelle physique qui pourrait expliquer l'expansion accélérée de l'univers.

Sources:

– Titre : Des chercheurs de Pitt impliqués dans le développement du télescope romain Nancy Grace

– Source : Article original de Brandie Jefferson, visualisation du télescope romain Nancy Grace fournie par la NASA