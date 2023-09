Des diamants roses se sont formés lors de la rupture du supercontinent, selon une étude

By

Les diamants roses, y compris ceux trouvés dans la mine de diamants Argyle, aujourd'hui fermée, en Australie occidentale, pourraient s'être formés lors de la dislocation d'un supercontinent connu sous le nom de Nuna, selon une étude récente publiée dans Nature Communications. L'auteur principal de l'étude, le Dr Hugo Olierook, et son équipe ont utilisé une technologie laser avancée pour dater la mine à 1.3 milliard d'années, ce qui la rend 100 millions d'années plus vieille qu'on ne le pensait auparavant.

Selon Olierook, la mine est située à l'endroit où la région du Kimberley et le reste du nord de l'Australie se sont heurtés dans le passé. Cette collision a provoqué une « cicatrice » dans la croûte terrestre, à travers laquelle le magma et les diamants roses ont pu atteindre la surface. La combinaison du carbone profond, de la collision continentale et de l’étirement a abouti à la formation d’un grand nombre de diamants roses.

Même si la mine de diamants Argyle était la plus grande source de diamants roses naturels, Olierook suggère que des gisements de diamants similaires pourraient être présents dans d'autres régions du monde, notamment en Australie. Ces dépôts peuvent encore rester inconnus, car ils sont souvent recouverts de sable et de terre.

Les diamants roses sont des pierres précieuses très convoitées et recherchées en raison de leur rareté et de leur couleur unique. La mine de diamants Argyle représentait plus de 90 % de l'offre mondiale de diamants roses. Cependant, malgré la production de la mine, les diamants roses restent extrêmement rares, représentant moins de 1 % des diamants bruts produits chaque année.

Les résultats de l’étude mettent en lumière la formation des diamants roses et les processus géologiques en jeu lors de la dislocation des supercontinents. Cependant, des questions restent sans réponse concernant la formation d’Argyle et les mécanismes spécifiques qui ont permis aux diamants d’acquérir leur couleur distincte.

En conclusion, l’étude met en évidence le lien fascinant entre les diamants roses et l’éclatement ancien des supercontinents. Cela ouvre des possibilités de découverte de gisements de diamants similaires dans d’autres parties du monde, offrant ainsi des opportunités potentielles pour l’exploration future de précieux diamants roses.

La source:

– Nature Communications « Mise en place du gisement de diamants Argyle dans une ancienne zone de rift déclenchée par la rupture du supercontinent »

– Site Web Argyle Pink Diamonds