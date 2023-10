Le Smithsonian dévoile des fragments de l'astéroïde Bennu comme fenêtre sur l'univers

By

Après un voyage épique de 200 millions de kilomètres à travers l’espace, le vaisseau spatial OSIRIS-REx a livré avec succès des fragments de l’astéroïde Bennu sur Terre fin septembre. Le Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian présentera désormais ces précieux échantillons, offrant ainsi aux visiteurs une occasion unique d'observer de près les merveilles du cosmos.

L'exposition publique très attendue de l'échantillon d'astéroïde aura lieu le vendredi 3 novembre à la galerie de météorites Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals du musée à Washington, DC. L'exposition présentera des roches sombres immaculées et de la poussière collectée à Bennu. , offrant un aperçu de l'histoire ancienne de notre système solaire.

Les fragments d'astéroïdes seront accompagnés de modèles réduits du vaisseau spatial OSIRIS-Rex, gracieuseté de Lockheed Martin, et de la fusée Atlas V 411 qui transportait le vaisseau spatial, prêtée par United Launch Alliance. Cette exposition complète vise à plonger les visiteurs dans les subtilités de l’exploration spatiale.

Le conservateur des météorites, Tim McCoy, qui a participé à la mission OSIRIS-REx, a exprimé son enthousiasme pour cette vitrine révolutionnaire : « Cette exposition est notre première chance de partager cet incroyable voyage avec le public. »

Bennu, un petit astéroïde géocroiseur, a captivé les scientifiques en raison de son lien potentiel avec un plus gros astéroïde riche en carbone qui existait il y a des milliards d'années. Sa proximité avec la Terre tous les six ans a suscité l'intérêt de la NASA, conduisant à la mission OSIRIS-Rex. En octobre 2020, le vaisseau spatial a atterri avec succès sur la surface de Bennu et a collecté un échantillon rocheux.

Même si la mission a rencontré des revers mineurs, l'équipe dédiée a réussi à extraire une quantité abondante de poussière et de roches de la tête TAGSAM, qui avait des difficultés avec les fixations. Ces échantillons ont déjà dépassé l'objectif initial de la NASA de collecter 60 grammes de débris, avec un total actuel de 2.48 onces (70.3 grammes).

L'analyse préliminaire de l'échantillon a révélé une abondance de molécules de carbone et d'eau, fournissant des informations précieuses sur la formation initiale de notre planète. Tim McCoy a souligné l'importance de ces découvertes, déclarant : « les échantillons de Bennu promettent de nous renseigner sur l'eau et les matières organiques avant que la vie ne forme notre planète unique. »

N'oubliez pas de visiter le Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian pour assister à cette exposition extraordinaire qui comble le fossé entre l'humanité et la vaste étendue de l'univers.

QFP

Q : Comment puis-je observer les fragments de l'astéroïde Bennu ?

R : Les fragments de l'astéroïde Bennu peuvent être observés au Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian à Washington, DC.

Q : Quand aura lieu l’exposition ?

R : L'exposition ouvrira ses portes le vendredi 3 novembre.

Q : Qu’est-ce qui sera exposé d’autre en plus des fragments d’astéroïdes ?

R : L'exposition présentera également des maquettes du vaisseau spatial OSIRIS-Rex et de la fusée Atlas V 411.

Q : Quelles découvertes intéressantes ont été faites jusqu’à présent à partir des échantillons ?

R : L'analyse préliminaire des échantillons a révélé une abondance de molécules de carbone et d'eau, fournissant ainsi un aperçu de la formation initiale de notre planète.

Q : Quelle quantité de débris ont été collectés sur l’astéroïde Bennu ?

R : La NASA a récupéré 2.48 onces (70.3 grammes) de roches et de poussière, dépassant ainsi l'objectif initial de collecter 60 grammes de débris.