Une nouvelle exposition au Smithsonian Museum présente un échantillon d'astéroïde vierge

Après un voyage extraordinaire de 200 millions de kilomètres à travers l’espace, des fragments de l’astéroïde Bennu ont enfin atterri sur Terre. Dans un développement passionnant, le Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian se prépare à dévoiler la première exposition publique de ces précieuses pièces le vendredi 3 novembre. Les visiteurs du musée de Washington, DC auront l'occasion d'observer les roches sombres et immaculées et la poussière. collectés de près sur l’astéroïde Bennu.

L'exposition sera située dans la galerie de météorites Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems and Minerals. En plus de l'échantillon d'astéroïde, l'exposition présentera des modèles réduits du vaisseau spatial OSIRIS-Rex et de la fusée Atlas V 411 qui le transportait. Cette présentation offre une chance sans précédent aux passionnés de l'espace et aux curieux de se lancer dans un fascinant voyage sur le thème de l'espace.

Bennu, un petit astéroïde qui passe fréquemment à proximité de la Terre, proviendrait d'un astéroïde beaucoup plus gros, riche en carbone, il y a environ 700 millions à 2 milliards d'années. Au fil du temps, il s’est progressivement rapproché de notre planète. Consciente de son importance, la NASA a choisi Bennu comme cible de sa mission OSIRIS-REx. En octobre 2020, le vaisseau spatial a atterri avec succès sur l’astéroïde et a récupéré un échantillon rocheux.

Bien que la mission ait été initialement confrontée à quelques difficultés techniques, telles que des difficultés pour retirer quelques attaches, le processus d'extraction a été fructueux. La NASA a déjà dépassé son objectif de collecter 60 grammes de débris de Bennu, avec un total actuel de 70.3 grammes de roches et de poussière. L’analyse préliminaire de l’échantillon révèle une forte concentration de molécules de carbone et d’eau, ce qui correspond aux attentes des scientifiques.

En étudiant ces échantillons purs, les scientifiques espèrent mieux comprendre la composition de l’eau et des matières organiques qui existaient avant la formation de la vie sur Terre. La nature intacte des échantillons de Bennu, intacts par l'exposition à l'atmosphère terrestre ou à la vie terrestre, présente une opportunité unique de découvertes sur les origines de notre planète.

FAQ:

Q : Quand l’échantillon d’astéroïde est-il exposé au Smithsonian Museum of Natural History ?

R : L'exposition sera ouverte au public le vendredi 3 novembre.

Q : Quelles autres expositions les visiteurs peuvent-ils s’attendre à voir ?

R : L'exposition comprendra des modèles réduits du vaisseau spatial OSIRIS-Rex et de la fusée Atlas V 411.

Q : Quelle quantité de débris ont été collectés sur l’astéroïde Bennu ?

R : La NASA a récupéré 70.3 grammes de roches et de poussière, dépassant ainsi l'objectif de la mission de 60 grammes.

Q : Quels types de molécules ont été trouvés dans l’échantillon d’astéroïde ?

R : L'analyse préliminaire a révélé une abondance de molécules de carbone et d'eau dans l'échantillon de Bennu.