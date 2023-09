L'ISRO poursuivra ses efforts pour établir une communication avec l'atterrisseur et le rover de Chandrayaan-3

By

L'ancien chef de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), K Sivan, a déclaré que même si le Vikram Lander et le rover Pragyaan de Chandrayaan-3 ont accompli leurs tâches de mission, ce n'est pas la fin de l'histoire. Sivan a mentionné qu'il reste encore beaucoup de données à traiter et que l'ISRO tente d'établir le contact avec l'atterrisseur et le rover après le lever du Soleil sur la surface de la Lune.

Concernant les données collectées par Chandrayaan-3, Sivan a souligné qu'elles sont précieuses et que les scientifiques analysent toujours les données de l'atterrisseur Vikram et du rover Pragyaan. Il a également fait référence à un rapport révélant que des scientifiques américains avaient découvert des secrets supplémentaires sur la Lune en utilisant les données de Chandrayaan-1. Cela illustre le potentiel de découvertes supplémentaires à partir de la grande quantité de données récupérées à partir des charges utiles à bord de l’atterrisseur et du rover.

L'ISRO a récemment fourni une mise à jour indiquant qu'ils avaient fait des efforts pour établir la communication avec l'atterrisseur et le rover, mais n'avaient reçu aucun signal. Ils poursuivront leurs tentatives pour établir le contact. Si tous les efforts échouent, le rover et l’atterrisseur resteront à la surface de la Lune en tant qu’ambassadeurs lunaires de l’Inde.

L'atterrisseur de Chandrayaan-3, Vikram, a atterri avec succès sur la surface lunaire le 23 août et a été placé en mode veille avec le rover Pragyaan après avoir terminé ses expériences. L'ISRO a reporté le projet de réactivation du rover et de l'atterrisseur jusqu'à nouvel ordre.

Sources : Le temps de l'Inde