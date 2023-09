En 1935, Albert Einstein et Erwin Schrödinger se sont engagés dans un débat houleux sur la nature de la réalité et le concept d’intrication. Alors qu'Einstein croyait au principe de localité, Schrödinger a découvert l'étrange phénomène de l'intrication, où les propriétés de deux particules s'entrelacent quelle que soit leur distance. Cela semble violer la théorie d’Einstein selon laquelle aucune influence ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Cependant, les physiciens ont depuis compris que l’intrication n’a aucune influence lointaine et ne peut que diffuser la connaissance du résultat d’une mesure.

Plus récemment, des chercheurs ont fait une découverte fascinante sur l’intrication. Lorsque des particules s’entremêlent, l’enchevêtrement se propage naturellement à travers un groupe de particules, formant un réseau complexe de contingences. Cependant, si les particules sont fréquemment mesurées, l’enchevêtrement est détruit, empêchant ainsi la formation de la nappe. Cette transition entre les états Web et sans Web indique un changement dans la structure de l'information et a été assimilée à une transition de phase dans l'information.

Pour observer cette transition de phase en action, trois équipes ont mené des méta-expériences à l’aide d’ordinateurs quantiques pour mesurer comment les mesures elles-mêmes affectent le flux d’informations. Ils ont confirmé qu’un équilibre délicat entre intrication et mesure peut être atteint. Cette découverte a déclenché une vague de recherches sur les applications potentielles de l’intrication et de la mesure.

Une collaboration qui a abouti à cette transition d'enchevêtrement a commencé lors d'une conversation sur une question fondamentale concernant l'enchevêtrement sur le pudding au caramel collant. Les chercheurs ont étendu le concept d'intrication d'une paire de particules à une chaîne de particules et ont exploré comment la mesure affecte l'entropie de l'intrication, qui quantifie la quantité d'informations non locales stockées entre les particules.

Dans l’ensemble, cette recherche apporte un nouvel éclairage sur le comportement complexe de l’intrication et sa relation avec l’information. Comprendre ce phénomène fera non seulement progresser nos connaissances en mécanique quantique, mais pourrait également conduire à des applications révolutionnaires dans le domaine des technologies de l'information.

Sources:

