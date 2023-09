L'antimatière tombe : les physiciens confirment le comportement gravitationnel de l'antimatière

Dans une étude révolutionnaire, des physiciens de la collaboration ALPHA au CERN ont répondu à une question de longue date sur le comportement de l'antimatière : tombe-t-elle vers le haut ou vers le bas ? Selon l'étude publiée dans la revue Nature, les chercheurs ont démontré que les atomes d'antihydrogène, les homologues antimatière de l'hydrogène, tombent vers la Terre de la même manière que la matière ordinaire. Cette découverte exclut la présence d’une « antigravité » répulsive et représente une étape importante dans l’étude de l’antimatière.

L'antimatière a été créée en quantité égale avec la matière lors du Big Bang. Alors que la matière est composée de particules, l’antimatière est constituée d’antiparticules aux propriétés opposées. Cependant, les propriétés de l’antimatière restent largement méconnues. Comprendre le comportement de l'antimatière est crucial pour percer les mystères de l'univers.

L'étude menée par la collaboration ALPHA consistait à piéger des groupes d'environ 100 atomes d'antihydrogène et à les libérer lentement sur une période de 20 secondes. Grâce à cette expérience, ils ont pu observer et mesurer le comportement gravitationnel de l’antihydrogène. Les chercheurs ont confirmé que l'antimatière se comporte en fonction de l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout comme la matière ordinaire.

Cette expérience est significative car c'est la première observation directe d'un effet gravitationnel sur l'antimatière. Cela confirme que la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit le fonctionnement de la gravité, s'applique également à l'antimatière. La prochaine étape pour les chercheurs consiste à mesurer plus précisément l’accélération de l’antimatière et à déterminer si la matière et l’antimatière tombent de la même manière.

L'étude de l'antimatière continue d'être un domaine difficile en raison de sa tendance à s'annihiler lors de son interaction avec la matière. Cependant, les progrès technologiques et techniques ont permis aux scientifiques de piéger et d’étudier l’antimatière sur des durées plus longues. Les applications potentielles de la recherche sur l’antimatière s’étendent à divers domaines, notamment la physique fondamentale, la cosmologie et même potentiellement la production d’énergie.

Comprendre l’antimatière peut donner un aperçu des lois fondamentales qui régissent notre univers. Bien que de nombreuses questions sur l’antimatière restent sans réponse, cette étude nous rapproche de la découverte des secrets de cette mystérieuse contrepartie de la matière.

Sources:

– Nature : https://www.nature.com/articles/s41586-023-8349-8

– CERN : https://home.cern/news/news/physics/hydrogen-anti-hydrogen-study-confirms-gravitational-behaviour-antimatter