Explorer le monde étrange de l'intrication : une transition de phase dans l'information

En 1935, Albert Einstein et Erwin Schrödinger se retrouvent en conflit sur la nature de la réalité. Einstein croyait au principe de localité, selon lequel aucun événement survenant dans un endroit donné ne pouvait affecter instantanément un endroit éloigné. Schrödinger, quant à lui, a découvert l'intrication, un phénomène de mécanique quantique dans lequel deux particules se lient et leurs destins s'entrelacent.

Alors qu’Einstein trouvait l’intrication troublante et soutenait qu’elle violait sa notion de localité, les physiciens d’aujourd’hui en sont venus à la comprendre différemment. Ils savent désormais que l’intrication n’a pas d’influence à distance ni le pouvoir de provoquer un résultat spécifique à distance. Au lieu de cela, il ne peut que diffuser la connaissance de ce résultat. Les expériences d’intrication sont devenues monnaie courante ces dernières années et ont remporté le prix Nobel.

Mais l’intrication ne se limite pas à de simples paires de particules. Des recherches récentes ont révélé que l'intrication peut se propager à travers des groupes de particules, formant un réseau complexe de contingences. Cette bande peut être rompue par des mesures fréquentes, provoquant la destruction de l'enchevêtrement et empêchant la formation de la bande. Les physiciens ont qualifié cette transition de l’état Web à l’état sans Web de transition de phase dans l’information.

Pour mieux comprendre cette transition de phase, plusieurs équipes de physiciens ont mené des méta-expériences à l’aide d’ordinateurs quantiques. Ces expériences visaient à mesurer comment les mesures elles-mêmes affectent le flux d'informations. L'équilibre délicat entre l'intrication et la mesure a été confirmé, suscitant de nouvelles recherches sur les possibilités d'interactions entre l'intrication et la mesure.

Une collaboration est tombée sur la transition d'enchevêtrement lors d'une conversation autour d'un pudding au caramel gluant. Les physiciens Brian Skinner et Adam Nahum discutaient de la relation entre l'intrication et l'information. Ils ont réalisé que les mesures des particules intriquées pouvaient réduire l’ignorance sur l’état des autres particules. La quantité par laquelle une mesure réduit l'ignorance est connue sous le nom d'entropie d'intrication, mesurée en bits.

Skinner et Nahum ont étendu ce concept à une chaîne de particules, où l'intrication passe d'une particule à la suivante. Ils ont découvert que l’entropie de l’intrication peut donner un aperçu du degré d’enchevêtrement de la chaîne. En décalant le timing des mesures, ils ont découvert la transition de phase de l’état Web à l’état sans Web.

Cette recherche met en évidence la complexité et le potentiel de l’intrication dans le monde de la mécanique quantique. Cela démontre que l’intrication peut exister au-delà des paires de particules et a des implications considérables sur la distribution et la structure de l’information.

Définitions:

– Intrication : En mécanique quantique, l’intrication est un phénomène dans lequel deux particules deviennent liées et leurs destins s’entrelacent.

– Localité : Le principe de localité stipule qu’aucun événement survenu en un lieu ne peut affecter instantanément un lieu distant.

– Transition de phase : En physique, une transition de phase fait référence à un changement d’état de la matière, par exemple de liquide à solide.

– Entropie d'intrication : l'entropie d'intrication quantifie l'intrication entre deux objets ou la quantité d'informations sur un objet stockées de manière non locale dans un autre.

Sources:

– Source originale : article de Natalie Wolchover dans Quanta Magazine

– Aucune source supplémentaire fournie