Des excitons liés magnétiquement découverts par des physiciens de Caltech

Les chercheurs de Caltech ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la recherche sur les excitons. Les excitons sont des paires d'électrons et de trous qui sont généralement liés par des forces électriques ou électrostatiques appelées interactions coulombiennes. Cependant, les physiciens de Caltech ont trouvé des preuves de l'existence d'excitons liés magnétiquement.

Grâce à une sonde spectroscopique avancée, les chercheurs ont pu détecter des excitons qui ne sont pas liés aux forces coulombiennes, mais plutôt au magnétisme. Il s’agit de la première expérience révélant la formation en temps réel de ces excitons liés magnétiquement, également connus sous le nom d’excitons de Hubbard.

Dans la plupart des isolants, les électrons et les trous de charges opposées interagissent via les forces coulombiennes. Cependant, les chercheurs ont découvert que dans une classe spéciale de matériaux appelés isolants Mott, les électrons et les trous photo-excités se lient via des interactions magnétiques.

Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de l'excitonique, qui consiste à manipuler les excitons à travers leurs propriétés magnétiques. Les chercheurs pensent que la forte interaction entre les excitons et le magnétisme dans ces matériaux pourrait conduire au développement de nouvelles technologies exploitant ces deux propriétés.

Pour induire les excitons de Hubbard, les chercheurs ont utilisé la lumière sur un isolant Mott antiferromagnétique, un type de matériau isolant avec des motifs répétitifs de spins électroniques alignés. La lumière excite les électrons, créant des trous dans leur sillage et laissant derrière elle une chaîne d’excitations magnétiques.

Les scientifiques ont utilisé la spectroscopie térahertz ultrarapide dans le domaine temporel pour détecter les traces fugaces des excitons à des échelles de basse énergie. Cette technique leur a permis de prouver l'existence des excitons de Hubbard.

Les excitons sont intrinsèquement instables, car les électrons ont tendance à se recombiner avec les trous. Cependant, les chercheurs ont pu observer un fluide d'excitons de Hubbard qui est transitoirement stabilisé pendant une courte période avant que la recombinaison ne se produise.

Cette recherche révolutionnaire a le potentiel de révolutionner le domaine de l’excitonique et d’ouvrir la voie au développement de nouvelles technologies exploitant les propriétés magnétiques des excitons.

Journal de référence:

Mehio, O., Li, X., Ning, H. et al. Un fluide d'exciton Hubbard dans un isolant Mott antiferromagnétique photo-dopé. Nat. Phys. (2023). DOI : 10.1038/s41567-023-02204-2