Des chercheurs créent des quasi-cristaux atomiquement minces avec Twistronics

Des chercheurs du MIT ont développé une méthode simple et flexible pour créer des versions atomiquement minces de quasi-cristaux grâce à une technique appelée twistronique, qui consiste à faire tourner des couches de matériaux selon un léger angle pour créer un super-réseau moiré. Les quasi-cristaux sont une classe énigmatique de matériaux qui présentent des motifs inhabituels et complexes, combinant les propriétés des cristaux et des matériaux amorphes. Cependant, leurs propriétés électroniques ne sont pas encore bien comprises en raison de la difficulté de leur création.

Les chercheurs ont superposé trois feuilles de graphène, deux d’entre elles étant tordues sous des angles différents. Cette configuration a abouti de manière inattendue à la formation d’un quasi-cristal. Les chercheurs pensent que cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour étudier et comprendre les quasi-cristaux, ainsi que pour explorer leurs applications potentielles.

Les quasi-cristaux possèdent des propriétés électroniques uniques qui pourraient être exploitées pour diverses applications, notamment la supraconductivité. La supraconductivité permet le transport efficace des électrons à travers un matériau sans aucune résistance, ce qui pourrait révolutionner les appareils électroniques. La capacité d’ajuster les propriétés des quasi-cristaux atomiquement minces grâce à la twistronique fournit une plate-forme pour une exploration et une étude plus approfondies de ces matériaux.

Le domaine de la twistronique a déjà donné lieu à des progrès significatifs, notamment la création de dispositifs électroniques utiles à partir de graphène bicouche torsadé à angle magique et l'introduction de la ferroélectricité dans les semi-conducteurs. Les chercheurs espèrent que leurs travaux sur les quasi-cristaux atomiquement minces contribueront à une meilleure compréhension de cette classe de matériaux moins étudiée et ouvriront de nouvelles voies de recherche et de développement.

Pour mieux comprendre la formation des quasi-cristaux, les chercheurs ont demandé conseil au professeur Ron Lifshitz de l'Université de Tel Aviv, un expert dans le domaine. Avec l'aide de Lifshitz, l'équipe a acquis une meilleure compréhension des propriétés uniques des quasi-cristaux et de leur importance dans l'étude de la science des matériaux.

Cette recherche fournit non seulement une nouvelle plateforme pour étudier les quasi-cristaux, mais met également en évidence les liens inattendus entre la twistronique et d’autres domaines de la physique et de la chimie. La combinaison des twistroniques et des quasi-cristaux ouvre des possibilités passionnantes pour découvrir de nouveaux phénomènes et propriétés dans la science des matériaux, ouvrant la voie à de futurs progrès dans les appareils électroniques et d'autres applications.

